香港小姐2026｜吳倬希退選由陳梓穎頂上 樂易玲感可惜盼邀曾志偉做司儀

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗今天（17日）首度亮相會見傳媒，昨日有到髮型屋的吳倬希未有現身，其位置由去年尾參加多倫多華裔小姐的陳梓穎頂上。對於外間有傳吳倬希另有合約，只能忍痛退選，樂易玲指對方因為家庭因要退出比賽，坦言大感可惜，並指她心儀是15位佳麗參賽，但導演認為12位佳麗比較好，所以最後拍板由現在這12位佳麗現身。

統籌委員會成員樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧和總監姜偉受訪時，被問到吳倬希退選的原因，樂易玲表示吳倬希因為屋企有一些安排跟訓練撞期，如未能trip，未必完成所有訓練，但她跟家人商量過後，有些日子真的不能遷就，只好忍痛退出。她透露對方就連才藝表演也想好，用5種語言唱《別怪她》，可惜未能成事。她說︰「佢好優質，靚，經過兩日訓練，但佢有啲位唔可以一齊集訓，如果唔可以一齊參加，對佢同團隊都唔好。佢係好想(參加)，佢尋晚10點幾先決定，嘥咗，唯有下年。」

至於華姐冠軍符冬鈺則因學業問題未能參選，樂易玲指對方將於8月底碩士畢業，但其中9堂必須要出席否則不能畢業，可惜那些日子跟港姐訓練撞期，團隊亦曾跟學校商量過，儘管學校非常支持符冬鈺，奈何那些堂不能延期，只好著符冬鈺明年再接再勵。總監姜偉笑謂「下年好多人嚟參加！」 對於由陳梓穎臨時上陣，是否會錯過了一些訓練，姜偉指陳梓穎本身有選美經驗，也有上catwalk堂，所以很快便pick up到。對於陳梓穎是後補名單，是否代表是plan B，樂易玲與姜偉否認。問到為何陳梓穎不是原定的12位佳麗，他們表示一直聯絡不到陳梓穎，姜偉說︰「佢係海外佳麗，有留香港、海外個電話，但打極都無人聽！樂小姐都好擔心佢係咪搭飛機，再搵唔到爭啲要上網搵佢。」樂易玲表示一直打給她，直至打對方加拿大的號碼才能聯絡到。

談到今屆12位佳麗的廣東話水平都比往年高，只得一、兩位佳麗有口音，樂易玲指12位佳麗聽廣東話完全沒有問題。姜偉也跟佳麗表明廣播語言是廣東話，所以要求她們要學好廣東話。對於百萬網紅溫思婷是否因為廣東話問題而落選，樂易玲讚對方很可愛，奈何未夠分數，也讚她很用功學廣東話。至於今屆沒有佳麗紋身，樂易玲指紋身不明顯和不影響美態可接受，但有紋身的佳麗未能入圍是因為不夠分。她又提到有些佳麗身形很好，但對方連廣東話也說不到、聽不到，就未能入圍。

問到會否邀曾志偉回來主持港姐，樂易玲說︰「想呀！佢都好關心，要求佢多啲，不過佢都忙。」姜偉則表示今屆會做多些直播，如拉票，到湖南及從化也會直播。 談到樂易玲為黃百鳴寫求情信，她坦言很早已經交給對方律師，指跟對方一早認識，而且對影視界貢獻良多，栽培很多後輩，做很多公職及好事，所以很想對方早些出來。