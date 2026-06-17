香港小姐2026｜陳梓穎被無綫call爆電話終入圍 未因住所被公開感不快

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗今天（17日）首度亮相會見傳媒，陳梓穎昨日未有出席去髮型屋試頭，但今日就出現在名單上，並頂替了原本入圍的吳倬希。樂易玲指陳梓穎是入圍名單內，但只是一直聯絡不到她本人，直到最後打她的加拿大的電話才成功通知她。由於陳梓穎在泳衣面試環節提到，曾一度誤會TVB的來電是詐騙電話，她指工作人員一直打不通其香港號碼，自己又不知道自己的號碼有問題，直至工作人員昨晚聯絡她，才知道自己入圍。

(左起)11號 顏懿菲、7號 楊媛媛及10號 陳梓穎一齊行catwalk。(蘇文傑攝)

由於她早前打定輸數出po講感受，她坦言今屆的質素真的很高，自己也沒有成為候補名單而不開心，替所有入圍的佳麗高興，自己也沒有多想落選之後會否明年再戰。問到她會否因未能入圍而急回加拿大，她表示不是，「暫時未定，嗰邊係停咗職，諗住返嚟陪下屋企人，有諗住暑假之後，依家就未定。」對於她曾參選華姐有助她的表現，她表示華姐有教她行catwalk，自己也會把經驗分享給其他佳麗。她透露公司同事很支持她今次回港參選港姐，想她可以在更大的舞台出現，自己也會好好努力。

談到她的住所被傳媒公開後，獲封「公屋港姐」，她表示事後看到報道才知道被傳媒拍到，自己並沒有不開心，反而很開心傳媒把2001年港姐冠軍楊思琦與她相提並論。