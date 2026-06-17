香港小姐2026｜顏懿菲楊媛媛跟藝人撞樣 袁絲珩湯嘉琳口才勁對答淡定

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗今天（17日）首度亮相會見傳媒，今屆有2位佳麗26歲分別是1號袁絲珩、7號楊媛媛；而27歲的佳麗也有兩位，分別是11號顏懿菲、12號湯家琳。其中三位更跟一些藝人撞臉，如楊媛媛似何沛珈、顏懿菲像歐陽妙芝，而湯家琳更似是《東張西望》的黎寬怡及李旻芳混合體。 楊媛媛與顏懿菲表示因為忙於準備今次港姐選美，所以未有留意網民指她跟哪一位相似。湯家琳則多謝網民給予的評價，自己也有留意《東張西望》，節目報道了很多有價值的內容，能夠似《東張》女神是榮幸。

袁絲珩在泳衣面試環節上，對答如流，她表示因為在主題樂園工作關係，加上自己也有做司儀的經驗，所以在口才上有幫助。問到今次參選是誰鼓勵，袁絲珩稱是自發參加，就連身邊人也不知道，直至首輪面試才被朋友發現。 楊媛媛透露自己是在家人鼓勵人參與，顏懿菲則表示自己一直都很想參賽，在家人鼓勵下決定報名。湯家琳自言很想學習從容對住鏡頭，盼透過比賽改善一些壞習慣，同時也可以認識到新朋友，並指家人和朋友也覺得她的笑容很有「港姐feel」，所以著她報名。

顏懿菲表示暫定目標是要飲食清淡，自己最愛吃麻辣的東西，笑謂稍後去湖南要節制一番。楊媛媛同樣是希望可以在身形上著手，自己也會在食得有營養之下減少許磅數，但沒有為自己設定特定的磅數，會做多些健身。袁絲珩表示在密集訓練下，應該會少了很多睡眠時間，自己會勤些敷而膜、食維他命，務求皮膚狀態保持最好。湯家琳則會提醒自己努力做好防曬，怕自己太黑會成為最突出的一位。