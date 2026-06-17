熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jun-17 21:00
更新：2026-Jun-17 21:00

香港小姐2026｜顏懿菲楊媛媛跟藝人撞樣 袁絲珩湯嘉琳口才勁對答淡定

分享：
MWW 1415

(左起)1號袁絲珩、7號楊媛媛、11號顏懿菲、12號湯家琳。(娛樂組攝)

adblk4

2026香港小姐競選》12位候選佳麗今天（17日）首度亮相會見傳媒，今屆有2位佳麗26歲分別是1號袁絲珩、7號楊媛媛；而27歲的佳麗也有兩位，分別是11號顏懿菲、12號湯家琳。其中三位更跟一些藝人撞臉，如楊媛媛似何沛珈、顏懿菲像歐陽妙芝，而湯家琳更似是《東張西望》的黎寬怡及李旻芳混合體。

楊媛媛與顏懿菲表示因為忙於準備今次港姐選美，所以未有留意網民指她跟哪一位相似。湯家琳則多謝網民給予的評價，自己也有留意《東張西望》，節目報道了很多有價值的內容，能夠似《東張》女神是榮幸。

adblk5
WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.41.28 (1) WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.41.28 (2) WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.41.28 WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.41.48 WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.41.59 WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.42.00 WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.41.32

袁絲珩在泳衣面試環節上，對答如流，她表示因為在主題樂園工作關係，加上自己也有做司儀的經驗，所以在口才上有幫助。問到今次參選是誰鼓勵，袁絲珩稱是自發參加，就連身邊人也不知道，直至首輪面試才被朋友發現。

楊媛媛透露自己是在家人鼓勵人參與，顏懿菲則表示自己一直都很想參賽，在家人鼓勵下決定報名。湯家琳自言很想學習從容對住鏡頭，盼透過比賽改善一些壞習慣，同時也可以認識到新朋友，並指家人和朋友也覺得她的笑容很有「港姐feel」，所以著她報名。

adblk6
WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.42.01 WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.42.02 WhatsApp Image 2026 06 17 at 15.42.02 (1)

顏懿菲表示暫定目標是要飲食清淡，自己最愛吃麻辣的東西，笑謂稍後去湖南要節制一番。楊媛媛同樣是希望可以在身形上著手，自己也會在食得有營養之下減少許磅數，但沒有為自己設定特定的磅數，會做多些健身。袁絲珩表示在密集訓練下，應該會少了很多睡眠時間，自己會勤些敷而膜、食維他命，務求皮膚狀態保持最好。湯家琳則會提醒自己努力做好防曬，怕自己太黑會成為最突出的一位。

ADVERTISEMENT

【👇送第6屆工展會購物節電子門票👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務