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娛樂
出版：2026-Jun-17 23:00
更新：2026-Jun-17 23:00

香港小姐2026｜周芳姿魏欣努力學廣東話 鄧匡閔係最高佳麗

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(左起)周芳姿、魏欣、鄧匡閔

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2026香港小姐競選》12位候選佳麗今天（17日）首度亮相會見傳媒，一班佳麗的廣東話整體比往年好，但仍有兩位的廣東話仍有待進步，當中以9號的周芳姿廣東話最弱。周芳姿在接受訪問時，多次以廣東話表達自己，在一些說不到的地方才以英文或普通話作答，她表示有找老師為自己惡補，坦言廣東話真的很難，但自己會努力。魏欣的廣東話雖然帶有一點口音，她也表示會多加練習。

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問到今日catwalk的表現，魏欣就覺得ok，而周芳姿就自覺catwalk的表現麻麻，有些地方出了錯誤。至於今次參選的目標，魏欣表示入圍已經很滿足，但會繼續盡力，希望可以爭取更高名次，自己盼可以對住鏡頭、傳媒更有自信。周芳姿稱爸爸因為是TVB的粉絲，笑謂爸爸在決賽當日可以入來電視城。

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鄧匡閔是今屆最高的佳麗，身高174cm，坦言因為沒有穿高跟鞋，所以行catwalk時不太習慣，但自覺滿意。她透露自己從小已經看香港小姐，自己一直心思思參選，直至家人、朋友也很支持她參選，成功推她一把。談到她的職業是高定品牌版師助理，會接觸很多靚衫，她直認不諱，主要是做晚禮服，處理服裝的紙板。當笑稱參選港姐可以穿很多靚衫可說是「業界交流」，她表示不敢當，並讚港姐的服裝監製是很專業。

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