鼎爺爆李泳漢夫婦「吸血鬼」行為 教碌卡借10萬擸走勞力士

向來以硬漢形象示人的「鼎爺」李家鼎，早前聲淚俱下痛斥大仔李泳漢是「X街」及「畜生」，並斬釘截鐵宣布斷絕父子關係。隨着前妻施明離世，鼎爺坦言再無顧忌，最近接受傳媒訪問，決定將大仔與大新抱Conny多年來「吸血鬼」的猙獰面目公諸於世。
要有盒有紙賣得貴啲
鼎爺揭穿大仔夫婦長年不工作，只懂做「伸手黨」。去年初，新抱Conny聲稱周轉不靈，開口就要十萬元，得知鼎爺手頭無現金後，竟在旁逐句指導從未試過借貸的鼎爺，打電話到銀行用信用卡透支十萬，款項最終全數落入泳漢口袋。家中不論是傭工薪酬、孫仔書簿雜費、施明的尿片開支，甚至孫仔放學吃東西的一兩百元，一律「Claim」足，絕不客氣。更離譜的是，泳漢從不收手繼續苛索，竟睇中鼎爺舊老闆所贈、別具意義的勞力士，鼎爺被纏得受不了，一怒之下脫錶擲給他，豈料兩夫婦事後竟還追問錶盒及證書，只因「有盒有紙賣得貴啲」。長期被壓榨下，鼎爺體重暴跌40磅，瘦得只剩120磅，他直言一見大仔便心慌：「唔知今次又問你攞幾多！萬一我乜都冇晒咁點算？」
誣陷弟婦玩巫術
鼎爺以「人無三尺高，肚裏三把刀」形容大新抱Conny心機深沉。自細仔泳豪與Agnes拍拖後，大仔夫婦便處處挑撥。Conny看準施明迷信，竟憑空捏造Agnes「懂得落降頭、玩巫術」，嚇得施明寢食難安，直至多次見面才識穿這是謊言。泳漢在家中更擺出「大哥大」姿態，「順我者生，逆我者亡」，亦曾私闖泳豪房間任意搜掠，看上眼的據為己有，看不順的如一隻招財貓擺設就被親手砸爛，其餘物品更被丟棄到大廈管理處，用最難堪的方式將親弟趕出家門。鼎爺坦言，自己過去確實偏愛口甜舌滑的大仔，反而泳豪性格倔強但孝順，出糧就全數上交養家，變相多年來都在供養兄長。
拒透露安葬地點
令鼎爺心如刀割、明言「永遠冇可能原諒」的，是泳漢在母親過身一事上的冷血行為。施明臨終前九個月，手握監護權的泳漢處處設限，阻攔鼎爺及泳豪與施明相見。鼎爺向外界透露後，竟觸怒Conny致電破口大罵，自此與老爺徹底決裂。更令人憤慨的是，施明離世後，泳漢封鎖消息足足十日，期間還以「醫藥費」為名繼續向鼎爺討錢，鼎爺哀痛直斥：「錢冇咗可以搵返，但隱瞞死訊，真係好難原諒！就算佢浪子回頭，我永遠都冇可能原諒佢！」
設靈當天，鼎爺整個人失魂落魄。而一手負責喪禮的泳漢，全程對親生父親視若無睹，面對面也絕不開口叫一聲「老竇」，更派保安攔截不准弟婦Agnes踏入靈堂。鼎爺事後才知悉此事，怒稱若當場發現，必定「一巴摑過去」。如今施明已入土為安，但鼎爺卻連前妻下葬於何處也無從得知，他無奈表示泳漢夫婦完全斷聯：「佢都唔睬我，可以點？」並慨嘆對方根本從未視他為父親。鼎爺如今心死斬纜。他憶述最後見到施明冰冷的遺體時，只能傷心欲絕地送上最後的話：「阿寶，你放心啦，安心上路啦，我會一直睇住你。」