鼎爺爆李泳漢夫婦「吸血鬼」行為 教碌卡借10萬擸走勞力士

向來以硬漢形象示人的「鼎爺」李家鼎，早前聲淚俱下痛斥大仔李泳漢是「X街」及「畜生」，並斬釘截鐵宣布斷絕父子關係。隨着前妻施明離世，鼎爺坦言再無顧忌，最近接受傳媒訪問，決定將大仔與大新抱Conny多年來「吸血鬼」的猙獰面目公諸於世。

要有盒有紙賣得貴啲

鼎爺揭穿大仔夫婦長年不工作，只懂做「伸手黨」。去年初，新抱Conny聲稱周轉不靈，開口就要十萬元，得知鼎爺手頭無現金後，竟在旁逐句指導從未試過借貸的鼎爺，打電話到銀行用信用卡透支十萬，款項最終全數落入泳漢口袋。家中不論是傭工薪酬、孫仔書簿雜費、施明的尿片開支，甚至孫仔放學吃東西的一兩百元，一律「Claim」足，絕不客氣。更離譜的是，泳漢從不收手繼續苛索，竟睇中鼎爺舊老闆所贈、別具意義的勞力士，鼎爺被纏得受不了，一怒之下脫錶擲給他，豈料兩夫婦事後竟還追問錶盒及證書，只因「有盒有紙賣得貴啲」。長期被壓榨下，鼎爺體重暴跌40磅，瘦得只剩120磅，他直言一見大仔便心慌：「唔知今次又問你攞幾多！萬一我乜都冇晒咁點算？」