港姐大熱吳倬希退選 首開腔回應：山水有相逢

被視為今屆港姐大熱的吳倬希（Elisa），昨日在佳麗正式亮相前夕突然退出，震動全場。無綫高層樂易玲受訪時解畫，指她因家人的既定安排與密集排練「撞期」，經商討後在前一晚10時決定退出，更大讚她外形出眾，直言「嘥咗，唯有下年」，寄望明年再戰。而吳倬希在同日晚上，立即親自在社交網拍片開腔回應，剖白忍痛抉擇的複雜心情。

拍片親解釋 面對外界議論，吳倬希在影片開首便以「前10號」自我介紹，全程笑容燦爛。她直言這個決定不容易，亦十分可惜。回望短短的參選路，她感性表示：「由初選一路走到現在，我真的很珍惜每一個機會，也珍惜和每一位工作人員、佳麗和前輩相處的每一天。」她多謝TVB給予珍貴機會，以及所有一路支持和鼓勵她的人。

親證與髮型無關 吳倬希直言這次旅程獲益良多，並鬼馬地澄清：「真係唔係因為個髮型先退賽㗎！」她續謂：「山水有相逢，後會有期。別怪她，留返下次唱啦～祝今屆香港小姐一切順利，每位佳麗都可以發光發亮！」最後，更向樂小姐隔空示愛：「樂小姐，我真係好鍾意你呀！」

預告轉型KOL

退選消息公布後，吳倬希的社交網變得非常活躍，一夜間連環發布多張昔日性感照片，更透露即將返回紐約，會持續更新日常點滴，似為轉型KOL鋪路。有網民從IP位置發現她已身處美國，紛紛留言表達不捨，並力邀她明年再戰。