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娛樂
出版：2026-Jun-18 21:11
更新：2026-Jun-18 21:11

陳曉東相隔7年再開紅館 演唱會嘉賓曝光

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陳曉東近年再次活躍於香港樂壇，並於館開個唱。(周令知攝)

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陳曉東即將於2026年6月19日在紅磡香港體育館舉行《陳曉東NEON Reflections 30 演唱會》，這次是他相隔7年再次在香港舉行個人演唱會。前日開始搭建舞台東東到場看到了立刻拍片記錄，片中見到東東十分興奮的樣子說：「入台啦！」。上星期他為雲頂巡演做媒體訪問時透露了找來來自大馬的張與辰做特別嘉賓，今次香港的演唱會，東東找來新晉創作歌手Gordon Flanders做表演嘉賓。

嘉賓綵排

陳曉東與Gordon Flanders將會同台演出。

陳曉東一次看鄭秀文的IG聽到她用《冬天一個遊》這首歌做音樂，覺得好好聽，於是找一下是誰唱的歌，發現是Gordon Flanders 。之後宣傳演唱會時上《Music Panda》節目要選一些非自己作品去表演，就選了《冬天一個遊》，怎知道點擊率一晚便過萬，很多人也認識了這首歌。他說：「我是一個跟得很貼的人，喜歡新的事物和歌曲，既然點擊率那麼高，就在紅館給年輕歌手機會表演一下一同合唱。」

東東在彩排時也大讚Gordon Flanders，喜歡他寫的R & B作品，希望演唱會後可以找他創作新歌。

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樂隊合照

樂隊合照

當Gordon Flanders知道被邀請時感覺，他表示：「收到這個消息時十分驚訝，因為前陣子都有留意東哥上music panda，翻唱《冬天一個遊》這首歌，好多謝他會留意我們這一輩的年輕歌手！我亦無想過他會邀請我在演唱會同台演出，這一刻心情好複雜，但更多的是感恩，畢竟在紅館唱歌最大部分歌手的夢想，期待6月19號紅館見大家。」

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Gordon Flanders

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