愛‧回家｜呂慧儀預告「龔水」有重大里程碑 證張景淳錫咀無伸脷

《愛‧回家之開心速遞》明晚（19日）將播出第2833集「兩條線的父親節」，劇情圍繞一支顯示「兩條線」的驗孕棒展開，熊家更疑似迎來大喜訊。官方今日公開相關劇照，當中呂慧儀飾演的熊若水出現率甚高，加上早前無綫官網發布「龔水CP」開心食貢丸短片，隨即引來不少觀眾及網民留言恭喜，令熊若水與龔燁（張景淳飾）是否升呢做父母更添聯想。

龔丸即將出世？

呂慧儀與張景淳今日出席宣傳時，預告明晚將會是「龔水CP」第3件大事，並指去到結局篇前的劇情都不能錯過。他們又提到一眾編審仍為結局篇努力，呼籲大家繼續留言，好讓一眾編審知道觀眾的想法。對於大結局愈來愈近，二人坦言非常不捨，呂慧儀直言不習慣以後早起之後不用回廠拍劇，張景淳表示很感觸，因為演了一個角色很長時間，跟朋友談起時也忍不住哽咽。

早前他們的龍鬚糖之吻令fans大為回味，談起當日拍攝，呂慧儀即搶向說：「佢無伸脷！哈哈哈！」張景淳笑謂僅2秒不能做甚麼，並指大家已經合作多時，大家都已熟悉雙方的節奏。他又提到劇本有提到要沾滿龍鬚糖，所以當時不但要灑多些粉，更刻意扯多些鬚好讓有效果出來。