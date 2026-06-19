飛常日誌II｜倪樂琳鍾柔美化身靚空姐 孖馬明張馳豪洪永城殺入機場謝票場面墟冚

TVB新劇《飛常日誌II》逢星期一至五晚八點半翡翠台播出，由馬國明、高海寧率領朱敏瀚、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、郭柏妍、戴祖儀、吳偉豪、徐榮、張馳豪、鍾柔美等陣容，集齊TVB靚仔靚女、兼全靚景機場拍攝，雖然只播出了4集，但已引起迴響。

為答謝觀眾及網民支持及喜愛，昨日（18日）馬國明、洪永城（Tony）率領第二季新加盟的張馳豪（Aska）、鍾柔美（Yumi）及倪樂琳（Ellyn），齊齊著制服殺入機場謝票，兼大派月曆卡。馬明配合下周劇情需要穿客服制服，Tony、Aska及Yumi、Ellyn則分別以機場保安及空姐Look亮相！