飛常日誌II｜倪樂琳鍾柔美化身靚空姐 孖馬明張馳豪洪永城殺入機場謝票場面墟冚

TVB新劇《飛常日誌II》逢星期一至五晚八點半翡翠台播出，由馬國明、高海寧率領朱敏瀚、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、郭柏妍、戴祖儀、吳偉豪、徐榮、張馳豪、鍾柔美等陣容，集齊TVB靚仔靚女、兼全靚景機場拍攝，雖然只播出了4集，但已引起迴響。
為答謝觀眾及網民支持及喜愛，昨日（18日）馬國明、洪永城（Tony）率領第二季新加盟的張馳豪（Aska）、鍾柔美（Yumi）及倪樂琳（Ellyn），齊齊著制服殺入機場謝票，兼大派月曆卡。馬明配合下周劇情需要穿客服制服，Tony、Aska及Yumi、Ellyn則分別以機場保安及空姐Look亮相！
Tony保安上身成開路專員
眼見《飛常日誌II》派出「制服大軍」殺入機場，現場自然一陣哄動，大批遊客及粉絲紛紛湧上前Say Hello及打卡留念！在劇中飾演總保安主任陳杰的Tony，在謝票過程中「真‧保安」上身，拿著Banner不斷為其他演員開路、又不忘吩咐熱情的粉絲睇路，相當入戲！更絕的是，Tony做好保安工作的同時，亦有抽身維持主持人Image，主動與粉絲傾偈閒聊，另一方面，「聲夢孖寶」Yumi及Aska的粉絲勁有心思，分別攜帶了二人劇中的「角色應援紙牌」到場，令現場氣氛「飛常」熱烈。
此外，「飛常5人組」昨日接受《東張西望》訪問時，預告劇集收視理想，洪永城表示：「下個禮拜會有好消息公布。」Aska被主持鄧凱文問到會否除衫謝票時，更不置可否謂：「公司安排啦…（嚇到口都窒埋…）相信到時會有唔同活動出嚟見大家嘅。」