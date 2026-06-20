XiX首開戶外個唱感興奮 為保身材戒零食

組合 XiX 宣布將於 7 月 18 日，於西九文化區 Backyard @ AXA WONDERLAND 首次舉行個唱《Backyard Live: XiX 「微笑擊敗全世界」》！門票已經開賣，價格分別為普通380元企位，$888VIP坐位更尊享親筆簽名紀念票根、演唱會主題 Tee、特製手燈、1v4 合照福利。

為籌備是次演唱會，眾成員表現得非常興奮，Crystal更笑言「絕食」上陣：「今次係我哋 XiX 第一次搞騷，所以大家都緊張到『爆炸』，我最擔心到時啲衫會點、會唱咩歌等等。為咗保持完美聲線，依家開始要戒零食，務求到時以最佳狀態見大家！」而另一成員Charlotte就話為咗呢次演唱會，搏命練習：「因為我擔心現場會緊張到腦海一片空白，所以要搏命練習希望上到台所有野都可以順順利利，總之所有影響演唱會表現嘅因素，我都會超級小心準備！」