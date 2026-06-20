布志綸宣佈演唱會舉行 囝囝有表演慾但無緣做嘉賓

布志綸宣佈舉行 Part 2《Rock’s Going On! Pt.2 Deluxe Remix》音樂會，將於 7 月 25 日假座於 Backyard @ AXA WONDERLAND 舉行！Alan 對於「Part 2」相當興奮，仲保證歌單會有意外驚喜：「今次 Part 2 嘅歌單除個人作品外，都會揀啲歷年來我創作、耳熟能詳嘅經典。除咗基本嘅 Rock 元素，唔少歌曲我會重新改編，帶畀大家好多意想不到嘅驚喜同層次，包保大家會有新感覺！」

Alan 預期氣氛夠晒「Chill」：「戶外騷邊飲邊食最緊要今次除咗 Band 之外，仲邀請咗 DJ 做 Remix，希望撞到啲新火花。（團員會上台？）屋企人一向都好支持我，今次戶外騷佢哋都會嚟感受下氣氛。阿仔依家慢慢大個，佢成日都好想表演，但係都要睇佢自己肯唔肯練習，今次未知道會係點，暫時要求佢做返台下觀眾，睇下老豆同咁多人一齊 Rock 嘅場面，同大家一齊 Chill、一齊享受音樂先！」

Alan 就話一場「唔夠喉」，歌單有太多選擇，但團隊將所有精力「精煉」到台上：「好多歌迷真係陪住我一齊成長，經歷人生嘅高低起跌。睇住大家由當年小學、中學、大學生，到依家踏入社會、甚至做埋父母，呢十幾年嚟大家一齊經歷咗好多。我希望今次音樂會除咗勾起大家『聽住我啲歌長大』嘅共鳴，最重要係帶畀大家好歡樂、好正面嘅力量去面對人生。音樂本身就係最好嘅『天然能量補充劑』，只要享受好音樂，心態自然會年輕。年齡嘅數字從來唔係問題，體力交畀我，最重要大家開開心心去 Enjoy 音樂。」