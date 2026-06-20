反斗奇兵5｜洪天明大仔學打功夫 愈來愈高當眾照錫媽咪周家蔚

《反斗奇兵5》今日（20日）在香港迪士尼樂園舉行首映，邀請了多位嘉賓出席，當中包括洪天明、周家蔚及他們大仔洪大仁TJ，天明透露細仔因為要參加朋友仔的生日派對，所以未能同行。洪天明表示囝囝小時候會扮巴斯光年，自己及太太也有扮胡迪和翠絲，直言這部電影真是由細睇到大，希望日後他當爺爺時，仍可以繼續有這部電影。 現年13歲的TJ已經生得跟媽咪差不多高，TJ透露現時168cm高，目標是高過爸爸。問到TJ平日跟爸爸媽媽做甚麼比較多，他表示會一齊出去行街，平時也會睇戲。當洪天明在旁取笑是做功課的時候，家蔚指平日做最多是錫錫，於是示意TJ錫她一下，TJ先怕醜繼而跟媽咪咀對咀，天明則呷醋指老婆迫囝囝做，並強調大仔比較親自己，細仔就比較親近媽咪。

TJ自發學功夫 問到洪金寶的近況，天明表示知道他在籌備劇本，閒時也會接一些比較輕鬆、簡單的工作，但不能坐定定，堅持每天落街買餸，很多時會買東西給兩個孫吃。問到TJ有沒有跟爺爺學功夫，周家蔚透露TJ的學校有「洪家班的電影武術班」，自己主動要求學，由於他是班內最大的一個，所以成為大師兄，在班內照顧年輕學員。 家蔚醒覺唔再迫囝囝 她又提到TJ是一個生性的小朋友，自己反思過後，覺得自己不應讓他在學業上有壓力。她說：「佢好生性，我尋日瞓醒都同佢講話，我好想佢學業好，但係諗返13歲嘅自己都冇佢咁叻，同埋自己都開始反叛，冇佢咁乖，所以我同佢講你已經好好，俾多啲鼓勵佢，唔想俾咁多壓力佢，唔想每一刻都係同佢淨係傾學業。」在旁的天明興奮得同大仔拖住手說：「佢終於醒啦！記住以後媽咪俾pressure你，你搵返條片俾佢睇，Relax！」

跟楊思琦相處融洽 洪天明曾跟楊思琦一齊演電視劇《無名天使3D》，在戲中更是對方的男友，對於她在劇中被欺凌，他表示沒有看到，稱自己沒有欺凌對方，更笑謂因為跟佘詩曼熟，反而自己才是被阿佘欺凌的一個。他續說「相處就係講者無心聽者有意，有時可能開工已經好攰，有啲人同你講嘢，未必太願意回應你，就會覺得對方無禮貌。我就冇見過，好彩我都對思琦唔錯，佢應該冇話我欺凌佢嘛？」 問到如果在片場見到這種情況，會否出聲阻止︰「要睇情況、同邊個，如果唔太關你事時，唔可以亂參與，可能好小嘅事會搞大咗。如果係身邊朋友發生就會出來解決，呢啲情況踢波就會發生多啲。」