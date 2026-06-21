陳曉東演唱會｜舞台超揼本 兩女現身獻唱送花冧爆老婆

《陳曉東 Neon Reflections 30演唱會》日前在紅館順利舉行，全場爆滿重。到場支持的好友非常多，包括有無綫高層樂易玲陳浩民蔣麗莎一家、周家怡、馬天佑、張頴康麥雅緻、中年好聲音甘永傑、梁浩賢、陳芷盈、阮偉倫及七師傅等到場支持！而張學友、梁詠琪、張敬軒、方力申及羅志祥等均送上花籃支持。 今次東東的舞台落跌足重本，不但有特長大銀幕，而且更有6個小瑩幕會緩緩升起，製造不同效果。當他唱《一萬年》時，伸延至紅館中央的圓形舞台更會升高，令東東可以跟山頂的朋友拉近距離。

陳曉東開騷前，早已預告長女芷霖（朵朵）和幼女芷怡（多多）一定會現身支持，想不到兩個愛女不單到場睇騷撐爸爸，還與爸爸合唱歌曲《我願意》，唱畢東東看着囡囡盡顯父愛，還問觀眾：「佢哋唱得好唔好聽呀？」東東又坦言女兒長大得很快，「佢哋真係好厲害，幾歲就上過紅館嘅舞台，不過嗰時佢哋只係有依家一半咁高！」除了邀請囡囡任嘉賓外，東東還趁機答謝媽咪(Lily)及太太王妤嫻。

陳曉東邀請了新晉歌手Gordon Flanders出任嘉賓，兩人先合唱《我比誰都清楚》，唱畢兩人傾談時，東東謂很欣賞這個年青人，但笑言想不到Gordon Flanders會認識1998年作品，Gordon Flanders竟然答：「雖然我都係1998年出世，但係我真係有聽過呢首歌，因為好多人攞陳曉東嘅歌去參加比賽。」東東就表示很喜歡跟新一輩歌手合作，欣賞他們有才華又有創意，Gordon Flanders即主動表示可為東東寫歌，之後兩人再合唱Gordon Flanders創作歌曲《冬天一個遊》。



演唱會接近尾聲，他的「火爆黑戰士娃娃」從Tai螢幕跑出來跟他跳舞。東東問大家：我個仔跳得好唔好？」。

陳曉東感性表示很感激歌迷多年來支持，「喺籌備呢個30周年演唱會時，遇到唔少困難，但睇到歌迷留言鼓勵，就會重拾信心。」他特別多謝歌迷會的每位成員，他說：「呢個演唱會佢哋真係幫咗我好多，真係好多謝佢哋每一位。」東東又表示這個演唱會雖然困難重重，但經過大家努力後，最後都能順利舉行，令他感受到四個字，「就係事在人為！」演唱最後以全場大合唱《水瓶座》及《劃火柴》兩首經典金曲，為演唱會劃上完美句號。