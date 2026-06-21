邱傲然籌備個唱大直路 開show前出新歌 風浪下撐小艇出海拍MV

MIRROR 成員 Tiger（邱傲然）將於本月27 及 28 日於麥花臣舉行演唱會，在開Show前推出全新個人單曲《呼吸一世》，新歌沿用上《脫兔》的創作班底再度聯手，由天衡一手包辦作曲、編曲及監製，並由梁栢堅填詞以煙喻緣分，唱出人生旅途上的聚散與祝福。「今次演唱會真係去到最後直路，我哋想盡能力去玩一啲全新嘅項目。無論係歌單、衫定係舞台都想唔同。」

自認是隊緣派 新歌《呼吸一世》探討緣分，Tiger認為：「緣分其實同煙好相似，會有一霎嘅溫暖，但點樣都會有煙消雲散嘅一日。人同人嘅緣分，就係陪住對方走過生命中某一部分嘅路。當完成咗呢個使命之後，命運就會自自然然要你哋分開，哪怕是離去的死亡，其實都只係緣分盡頭嘅一個展現。」雖然歌曲帶著一絲傷感，但 Tiger 希望傳遞的是一份釋懷與大愛：「無論緣分帶我哋去到邊度、去到最後完結，我哋都係祝福對方是好的。」他又笑言自己現實中是個不折不扣的「隨緣派」：「因為有啲嘢真係冇辦法強求，強求都冇用嘅時候，不如就 go with the flow。」

大風大浪 動用四壯男穩定船身 《呼吸一世》的 MV 找來了在導演翁子光電影《超風》的女演員劉語喬擔任女主角，繼續與《脫兔》MV 導演 Jacky 合作，以極致浪漫的視覺手法呈現歌曲的故事。MV 拍攝當日正值暴雨夾雜的日子，海面更泛起陣陣白頭浪。Tiger 與劉語喬需要乘坐一隻小艇出海，Tiger 回憶時直言過程非常驚險：「好彩最後我沒暈船浪，但女主角就比較辛苦，佢真係比較敏感，所以拍得好辛苦。」由於海浪強勁，現場更需要三、四名壯男合力穩定船身，兩位主角最後更要親自落水拍攝。Tiger 表示：「幸好當日氣溫唔算凍，但呢個 MV 絕對係台前幕後所有人心機同心血嘅結晶。」