何超儀愛將Iman泰國辦簽書會 粉絲熱情包圍商場要關燈

何超儀旗下852電影公司⼒捧Iman，⾃去年推出詩相集《Lost in Your Eyes》後展開東南亞巡迴宣傳。⽇前到泰國曼⾕Paragon商場舉行簽書會，吸引逾200名粉絲到場。何超儀、陳子聰、導演彭順、當地新進男團Potter、女藝⼈Crazyri等撐場，場⾯熱鬧。
恨做導遊組團遊世界
Iman對泰國粉絲的熱情深感驚喜，他從少年時代開始創作詩歌及⼼靈雋語，在網上累積不少國際粉絲。更有粉絲專程從印尼到場購買他的詩相集，並要求簽名留念。
原來Iman昔⽇當醫⽣時，曾計劃組織粉絲團遊歷世界各國，由熟悉歴史的他親任導賞員講解。何超儀得知他的想法後，笑⾔Iman粉絲遍佈各地，可將此計劃發展成⼀⾨⽣意，必定其⾨如市。
⾸播電影《拾荒法師》預告
現場亦⾸播電影《拾荒法師》的預告⽚，眾⼈對彭⽒兄弟的凌厲影像及何超儀的破格演出均⼤表讚嘆。彭順及Iman稱《拾荒法師》第⼆集已拍竣，有意把題材發展成多元宇宙的系列電影，台下不少演藝界來賓均爭相表達希望參與演出的意願。彭順打趣表示會公開⼿機號碼⽅便聯絡。
《Lost in Your Eyes》曾在泰國取景拍攝，當地旅遊發展局局長及電影發展局局長等均臨出席，期望吸引更多香港影視團隊前往泰國拍攝合作。⼤會亦安排泰國傳統⺠族舞蹈及歌唱表演，為活動增添特⾊，這場歷時四⼩時的超長簽書會兼記者會，最終因商場關燈才告結束。
何超儀與陳子聰去年受訪時，談到發掘IMAN的經過，原來是與IMAN是陳子聰往美國求醫時，其中一位醫好他的「恩人」，何超說︰「Conroy（陳子聰）去美國求醫時，我唔覺意認識到IMAN，跟住𥄫咗佢半年，發現佢只不過用錯護膚品，跟住我教佢用好嘅護膚品後，佢成個靚晒。呢條友點解做醫生，梗係入我哋呢行啦。」