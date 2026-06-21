何超儀愛將Iman泰國辦簽書會 粉絲熱情包圍商場要關燈

何超儀旗下852電影公司⼒捧Iman，⾃去年推出詩相集《Lost in Your Eyes》後展開東南亞巡迴宣傳。⽇前到泰國曼⾕Paragon商場舉行簽書會，吸引逾200名粉絲到場。何超儀、陳子聰、導演彭順、當地新進男團Potter、女藝⼈Crazyri等撐場，場⾯熱鬧。

恨做導遊組團遊世界

Iman對泰國粉絲的熱情深感驚喜，他從少年時代開始創作詩歌及⼼靈雋語，在網上累積不少國際粉絲。更有粉絲專程從印尼到場購買他的詩相集，並要求簽名留念。

原來Iman昔⽇當醫⽣時，曾計劃組織粉絲團遊歷世界各國，由熟悉歴史的他親任導賞員講解。何超儀得知他的想法後，笑⾔Iman粉絲遍佈各地，可將此計劃發展成⼀⾨⽣意，必定其⾨如市。