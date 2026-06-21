施可瑩不敵癌魔與世長辭 在親友陪同下安祥離世

精通四種語言，擔任泰星、韓星見面會、電影謝票場司儀的施可瑩(Lillian)，上月宣布確診卵巢癌並已擴散，切除子宮並裝上人工造口，雖然面對連番打擊，她仍樂觀面對，並在社交平台分享「Lillian的抗癌日記」。今日，Lillian的親友和男友陳章棨(Kay Chan) 和親友在其社交平台公布，施可瑩已在今日(21日)凌晨在摯愛和親友的陪伴下安詳離世。

上周三(17日)Lillian在社交平台分享，「醫生話身體太差，已經唔合適化療，所以之後都會舒緩為主，但我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅！」接著她在IG限時動態轉發訊息，「希望我嘅勇氣可以感染到大家。」

四日後，Lillian終不敵癌魔，其親友及男友在社交平台分享一張Lillian在櫻花樹下，滿帶笑容地揮手的照片，撰文寫道，「各位親愛的朋友、粉絲和一直關心Lillian的大家，我們懷著沉重的心情在此公佈，施可瑩Lillian於今晨（2026年6月21日），在摯愛和親友的陪伴下安詳離世。」他們回顧Lillian的生平，「無論是主持工作還是她的日常，Lillian 一直以正面樂觀的心態面對每一件事，即使面對病痛她依然用正能量為自己打氣，同時也在大家身上收穫了無數的支持和祝福。感激大家一直以來對她的關心與愛護，此刻懇請各位給予我們一點空間處理後事，最後希望大家記住元氣滿滿的Lillian。」