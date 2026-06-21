林淑敏預告《愛·回家》結局有創意 樊亦敏被叫慣「三太」

小龍馬慈善基金會主辦、香港賽馬會呈獻的「融馬情國際藝術巡展」近日於金鐘添馬公園正式啟動。《愛·回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏、「三太」樊亦敏及「神婆素素」古佩玲，聯同莊思敏、張彥博、陳浩民盛裝現身支持。現場即席在駿馬雕塑上揮灑色彩，場面熱鬧。 不捨 與劇組9年感情 問《愛·回家》結局篇的拍攝進度，林淑敏笑言「如火如荼，劇力萬鈞！」大爆編劇團已吸納網民的創意橋段，經典的「龍家爭霸戰」和「蓮輝線」即將出現，直言是一場編劇、觀眾與網民的跨界合作，呼籲大家拭目以待。樊亦敏感性談及與劇組9年的深厚感情，笑言「三太」這個稱呼快要變成自己的名字。面對劇組變動，她向大眾派定心丸：「就算我哋呢個團隊暫時未能同大家見面，但我哋永遠都『黐』喺大家身邊。」

古佩玲重拾舞步更自信 古佩玲則表示從小喜愛畫畫，認為藝術能抒發情感。劇中「素素」搬出熊家與莊思明飾演的Win Win展開獨立生活，她認為「素素」搬走象徵角色成長，劇中的跳舞橋段更讓她重拾舞步，變得更加自信開朗。古佩玲透露現實中與莊思明因共同熱愛看演唱會而成為好友。 莊思敏認為在都市壓力下，放下腳步欣賞藝術能讓心靈平靜。早前完成20周年演唱會的張彥博亦特別抽空出席，熱愛藝術的他表示活動見證了藝術並非遙不可及，能將人與人連繫在一起，就如音樂一樣能抒發情緒、傳遞正能量。

古佩玲以全白連身裙散發仙氣

馬興文：藝術是玩出來的生命體驗 策展人馬興文強調，藝術是「玩出來的、活生生、真實的生命體驗」。添馬公園站除了展出兩座逾三米高的「融馬」雕塑，更有社區人士共同創作的馬匹裝置，打破藝術家與公眾的界限。 「融馬情國際藝術巡展」即日起至6月28日，逢星期五至星期日晚上8時至9時於金鐘添馬公園 免費開放，後續將移師深圳、廣州、上海及北京等地，繼續以藝術為橋樑，傳遞社區共融與關愛精神。