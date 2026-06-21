張崇德幕後工作搵大仔幫手 否認係谷婭溦口中大師：我問心無愧

張崇德與《中年好聲音》的吳大強、涂家堯、曹敏寶等一齊出席灣仔的父親節活動《爸爸，你是我偶像》。張崇德更帶同19歲大仔張日希現身，日希不時舉機拍下爸爸工作的情況，又會細心遞上紙巾，儼如小助手一樣。日希現時跟爸爸一樣高，崇德直認現時經常找囝囝幫手，自己也會出足糧給他。

請教大仔拍攝操作 崇德說：「佢大個仔，成日都會幫我出嚟影吓相，見識吓出邊嘅工作係點。佢鍾意做幕後嘢多，我呢幾年做YouTube Channel，有時嘉賓訪談就需要搵佢幫我拍，幫我收音，佢大學都係讀同媒體有關嘅科目，佢對幕前冇興趣，覺得幕後好玩啲，可以幫到我手都幾好，哈！」問到有沒有把自己一些經驗分享給他時，他表示自己反過來要囝囝教他，他說：「佢哋呢個年代有好多嘢我都唔識，唔使教佢，反而我係成日問佢要點樣做。我哋以前要慢慢摸索點樣做，未必諗到第二啲方法，但係佢哋有啲新嘅思維，希望未來佢可以幫輕吓我啦，哈哈！」他續指兩個小朋友很喜歡音樂，也有學樂器，但對唱歌就絕對無興趣，總之他們開心便可。

他透露下個月將會到馬來西亞電視台做一個歌唱比賽評判，屆時會提前到達跟家人在當地暢玩一番才工作。他說：「 會同埋老婆仔女一齊去，個仔都係要幫我做嘢嘅，我會預早兩日去，到時可以玩兩日，之後阿仔就跟住我去電視台啲工作。我出足糧俾佢㗎，當佢part-time咁樣。」

睇好許美琪、許雲妮 談到《中年好聲音4》開始踏入決賽階段，他坦言知道一班參賽者去到現階段因為收到不同意見而令到自己很疲累，最重要是盡快重拾信心，自己睇好許美琪、許雲妮，而鄭仲豪在上一集的表現令他大為驚喜。對於今屆的迴響不及過去三屆，有不少聲音認為跟參賽者未會廣東話有關係，崇德指自己也曾在頻道提及此事，特別有幾集竟然只得一首廣東歌，令觀眾難產生共鳴。 我問心無愧 由於早前谷婭溦在網上指控有大師借批評她搏點擊，外間認為她口中的大師是張崇德，他說：「我一開始做YouTube嘅時候好多朋友都提醒我，會預咗好多風波、新聞出現。網上嘅世界就係要靠呢啲話題引發新嘅話題，我會繼續做自己嘢，我問心無愧！啲片仍然喺度，如果聽到任何消息，對於我講嘅嘢有懷疑，可以去睇一睇，自己再去判斷，唔好靠一啲傳咗返嚟嘅二手消息，其實啲證據喺晒度，只要你去睇就會知道。」

以專業角度分析 談到有人認為是他曾在網上批評谷婭溦表現未如理想，導致她被換走，崇德說：「我邊有咁大能力，我點會影響到一個電視台嘅決定。我用咁多年來嘅專業去評論，我又做一個歌手去到做製作人、監製，做過近20個演唱會嘅監製，用幕前幕後、創作者、表演者嘅身份去分析電視，大家如果鍾意聽嘅就聽，我嘅睇法未必一定啱，大家可以聽吓我睇法再去思考，我自己分享嘅時候都同觀眾講，你睇咗我意見可以有唔同意見，可以大家去傾，唔好將件事去煲大。」問到他原本跟張崇基一齊開騷，但他因私人理由退出，他表示不能透露原因，但也祝願他演出成功。