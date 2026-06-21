陳啟泰受白蝕與抑鬱困擾 自困家中3日沒沖涼 開腔回應特別排毒療法

陳啟泰(Ken)與馮盈盈前男友鍾文浩醫生，今日(21日)出席「我的告白：潑灑希望 活出精彩」展覽及開幕活動，分享患白蝕逾10年的心路歷程。由起初手臂發現白蝕點點，到擴散至額頭，更一度因抑鬱情緒影響病情，幸有太太和信仰支持，近年漸趨穩定，並再次活躍於幕前主持不同節目。

學會與病症共存

陳啟泰在10年前確診患上白蝕，起初主要在前臂發現在白蝕點點，「後來發現額頭髮線位置有點點，好驚，因為一上咗面就好大件事，做幕前有白蝕點算，個人好慌，咩藥方、偏方都試晒，好彩幾個月後無咗。」他直言試過敷薑粉，令全身感到滾熱，因太熱弄至徹夜失眠，又試過使用含鋅的洗頭水，全部都效用不大，「現在學會接受、共存，好彩呢十年、八年都無嚴重到，甚至有少少好轉。」

Ken於早前接受不同訪問時，曾自揭在疫情年間患上抑鬱症，猶幸當年沒想過輕生，「因為我唔夠膽，比較細膽，我住好高，有時望出窗好高，閃過一諗『如果……』但就沒有再諗。」他感恩太太一直陪伴與癌病作戰，加上宗教的心靈支援，但也不時幻想世界末日，「最差嗰時係會諗，如果突然間個地球爆炸，都幾好，唔使瞓唔到著。」