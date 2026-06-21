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娛樂
出版：2026-Jun-21 21:00
更新：2026-Jun-21 21:00

吳大強去旅行relax再戰江湖 涂家堯曹敏寶期待《中年好聲音》Re-U

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吳大強、涂家堯、曹敏寶一齊出席灣仔的父親節活動《爸爸，你是我偶像》，同場還有鄭世豪、范明熙、陳少邦。吳大強的囝囝吳偉豪於中午到尖沙咀出席劇集宣傳，而他則在下午現身活動，問到二人如何度過父親節，他說：「我哋上個禮拜已經一齊食咗飯，我咁多個細路仔難得可以一齊聚埋，所以上星期已經慶祝咗。談到吳偉豪指他活動多籮籮，吳大強說：「哈哈！我自己都唔知點解咁多節目！」吳大強續說會自己安排休息時間，透露下月初會跟家人去旅行，先去加拿大再去東南亞地行，叉足電再工作。

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曹敏寶、吳大強與涂家堯難得合體。（娛樂組攝）

涂家堯正籌備第2首歌

涂家堯透露早前跟《中年好聲音》的成員聚會，他們也希望搞一個聚會，家堯計劃七月尾搞聚會，盼每年可以一聚見下面更新下大家的狀況。問到家堯的近況，他透露第二首歌由伍仲衡作曲，正在等緊歌詞，而另一隻則是張佳添作品，試一首合唱歌，已經錄音，未來一段時間都是籌備新歌宣傳。他表示攝取了上一首《消散的溫度》的經驗，希望可以再做好些。至於是否跟曹敏寶合唱，曹敏寶指久未成事，全因涂家堯想唱英文歌，但自己想唱廣東歌，所以一直在拉鋸。他表示新歌的MV或會沿用上一首歌的班底，自己都keep住健身準備之後的工作。

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曹敏寶中港兩邊走

曹敏寶與老公及一對仔女到場，她透露早上先同爸爸、老公、姨丈等家中的男士一齊過，「今日係一年一度獲得我優待嘅日子，同佢哋食咗餐飯！」之後更搞笑指涂家堯邀請她一家到其日本餐廳用膳，家堯即說：「你咁樣講一講，搞到我啲飯債即刻出晒嚟！」他透露上星期已跟家人食飯慶祝父親節。她透露，最近多到內地工作，如直播帶貨及一些商演，每次返港都把時間放在家庭上，陪老公及子女。提到直播會令聲帶疲勞，她說：「因為我由細到大都係講嘢唔停，中氣十足，所以呢方面唔需要擔心我！哈哈！」

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