阿Mo迎來沒有父親的父親節 拭淚思念爸爸：您是我的Super-Dad

李盛林牧師今年4月25日逝世，6月6日其家人為他舉行安息禮。當日阿Mo李啟言未有現身，但獲好友陪伴在側，讓情緒得以穩定。 奉獻毫無保留的愛 今日父親節，仍在努力康復的阿Mo由家人代筆，寫下對爸爸的思念。「這個六月迎來了爸爸缺席的第一個父親節。看著身邊空了的位置，思念與淚水難免湧上心頭。但感謝主給我們全家極大的安慰：知道此時此刻，Mo爸已經在天家與天父一起。他對我們毫無保留的愛，正是天父愛的延伸，也成為我們繼續走下去的最大力量。」

阿Mo仍努力康復中

Mo於2022年發生意外，4年來由李牧師悉心照顧，如今要集合八位家人合力。「現在，我（阿Mo）才真正地發現，爸爸一個人所承擔和付出的，實在遠超我們所能想像。如今，媽媽、哥哥、姊姊、大嫂、姐夫等家人，竟然要集合八個人的力量，才能把爸爸過去為我所做的事承接過來。爸爸，您真的是我的Super-Dad！看到自己的軟弱與限制會感到害怕，但正如聖經所說『我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得最剛強。』爸爸留下的信仰榜樣覆庇著我們，深信主也必使我們這群『新子粒』（一粒麥子死了結出的「子粒」）剛強壯膽。」

拭去淚水重新振作 擦乾眼淚，阿Mo近日重新投入復健訓練，「這星期已經開始重新恢復每天的正常訓練：早上進行兩至三小時的全身復健運動；下午進行兩小時的晶片驅動手部活動，再一次全力強化手臂的肌肉。現在的目標，是讓手部能通過上臂的力量移動小物件如小網球。雖然每一次挪動都需要耗盡全身的力氣，但這「繼續上路」的決心充分地讓我堅持下去。」