Amy Lo首辦專輯簽名會 獲女粉絲送戒指訂情

粉絲層面夠晒廣泛

Amy Lo於簽名會場對粉絲有求必應，簽唱片、電影海報、雜誌、獨照selfie，絕無托手踭，欣賞Amy的粉絲團範圍非常廣，有在學的學生、有來自內地不同城市的朋友、有父親攜帶妻女同來的，Amy幸福感滿滿，其中更有一名女粉絲送上兩只卡通公仔戒指，Amy笑說：「我哋一人一隻啦！嘩！我哋結婚嘞！」

獲歌迷紛紛催開騷

不少歌迷紛紛向Amy「催開騷」，甚至期盼她能早日踏上紅館舞台，更有粉絲提議挑戰西班牙文歌曲，對此Amy興奮透露：「有人提議我可以出一首西班牙文、廣東話、英文嘅歌，可以令廣東歌有更多變化，可以再好玩啲！我已經同媽咪提議，我負責作曲，媽咪就提出由佢負責填詞，主題係之前我哋兩隻過咗世嘅貓貓，希望呢個計劃未來真係會實現啦！」Amy感謝粉絲的支持：「可以近距離同大家對話，感覺好幸福，睇到大家嘅表情同一舉一動，聽到好多真心嘅心底話，很實在、得滿足。最深刻係有一位學生準備考試，好大壓力、好緊張自己嘅成績，佢話聽到我嘅歌會令到佢放鬆，好開心，希望大家唔好俾太大壓力自己，扼殺咗自己嘅初衷，要繼續做自己鍾意嘅嘢，放慢腳步。」粉絲的每一句話無比強大，而Amy更從看過的一本書籍《偶然的宇宙》汲取靈感，為粉絲特製了一張心意咭送給每位粉絲，她說：「好多嘢發生都係一個偶然嚟嘅，『How about we make life a little bit more than just happenstance?』我哋可以將偶然變成更加多嘅嘢，喺偶然裏面有更加多嘅故事同發掘多啲可能性，無論有一日回顧自己嘅人生、甚至會離開嗰陣，都可以有一個獨一無二嘅人生經歷。」