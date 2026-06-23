黃宗澤主持明星籃球賽開球禮 劉穎鏇領軍狂飆三分波奪雙冠軍

特意現身撐場的黃宗澤成為當晚焦點，Bosco受邀出席開球儀式，一出場即引來全場尖叫。他更化身「派福利專員」向現場觀眾大送禮物，並與球迷熱情互動，瞬間點燃全場氣氛。隨後，由中國女籃前隊長楊力維領軍，攜手美貌與智慧並重、有「籃球女神」之稱的隊長劉穎鏇（Tiffany），及一眾藝人包括譚俊、袁偉豪、張振朗、胡鴻鈞、何廣沛、羅天宇、周志康、鄭衍峰、孔德賢、張馳豪、劉頌鵬、余宗遙及謝高晉組成的「明星籃球精英隊」，雙方球員在歡呼聲中步入球場，陣容鼎盛。

比賽過程峰迴路轉相當緊湊，首節雙方迅速入局，茂名隊憑主場之利先拔頭籌，但明星隊亦不甘示弱，隊長Tiffany盡顯實力，連續射入多個三分波為球隊瘋狂搶分，加上楊力維上半場化身球隊大腦穿針引線，頻頻交出靚助攻，令第二節比分兩度打成平手。雖然半場明星隊一度因對手緊逼防守而落後，但換邊後眾人急起直追，打出高強度對攻，去到最後一節決戰時刻，戰況更陷入膠著！余宗遙及前香港職業籃球運動員謝高晉發揮身高與技術優勢，連續搶下籃板為球隊拉近比數；加上楊力維連入兩球底角三分，在完場前2分鐘成功掀起進攻高潮追平比分，可惜最終明星隊以86:90、僅4分之差落敗。

雖然明星隊在比分上以些微差距落敗，但他們永不放棄的拼搏精神贏盡全場掌聲。在賽後的頒獎儀式上，大會特意安排驚喜，為表揚明星隊的亮眼表現，宣佈團體冠軍由茂名隊及明星隊共同奪得，雙冠軍和氣收場，皆大歡喜！而全場表現出色的楊力維則大熱摘下賽事MVP殊榮，得分不少的Tiffany奪得「優秀隊長」，張振朗奪得「最佳防守球員」，而「最佳人氣球員」則由袁偉豪奪得，明星籃球隊成員對全晚表現都感到滿意。

Bosco今次只是擔任開球儀式嘉賓，原來他好喜歡打籃球，讀書時期曾是學校籃球隊成員，更曾為學校出賽奪得學屆冠軍，只是多年來未有再打籃球，加上有舊患在身，膝蓋有傷患，他希望下次有時間練習一下，可以落場跟大家打籃球。