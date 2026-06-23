Casey@Honey Punch帶邊境牧羊愛犬亮相 爆夾腳驚魂喊得比狗慘

Honey Punch三位成員接受新城廣播《寵愛您》訪問。

香港新晉女團Honey Punch三位成員楊芷喬（Casey）、黃靖瑜（Colour）及胡采倩（Chelsa），日前接受新城廣播羅沛琪（Pinky）主持的《寵愛您》訪問，Casey更帶同邊境牧羊愛犬亮相，與Pinky大談與愛犬相處的溫馨與「驚嚇」故事；其餘兩位成員談起家中毛孩和魚兒時更是眉飛色舞，盡顯對小動物的愛護。

Casey的愛犬是一隻七個月大的邊境牧羊犬，擁有罕見的雲石色毛髮，活潑好動，但原來牠的出現完全是個意外。Casey透露：「我由細到大都有濕疹，對貓毛敏感，一掂到貓毛嘅嘢就會起風瘌，所以從來冇諗過養寵物。」然而，爸爸一次偶遇改變了一切：「爸爸見到佢覺得好似隻狼，因為呢種顏色好少見，多數邊境牧羊係黑白色或者啡色，見到雲石色覺得好特別，就想養佢。」Casey回憶第一次看到愛犬時奇蹟地沒有過敏反應，加上小狗實在太有趣，於是決定帶牠回家。

如今愛犬已重達14公斤，不過重量級的身軀背後，是令Casey驚心動魄的回憶。她憶述愛犬初到家中時的一場虛驚：「佢初初嚟我屋企嗰陣，我睇唔到佢隻腳夾咗喺廁所門度，佢就不停咁掩住自己個嘴，因為好痛。我喊得仲犀利過佢，媽咪問我咩事，我話『我夾親佢隻手』！」後來她發現愛犬腳上有一塊黑色東西，擔心是骨折或骨裂，最後發現那是愛犬出生時已有的胎記。Colour則分享了她曾養過一條金魚「米奇」，是一種尾部有米奇老鼠圖案的魚，她更親眼見證魚媽媽生寶寶的過程：「啲BB好細粒，好似白飯魚咁，好得意。」為了防止大魚吃掉魚BB，她特意將小魚分隔到魚缸的另一個格子裡，「點知第二日，魚媽媽跳咗入去嗰格，啲BB就冇晒喇！」主持羅沛琪驚訝問：「啲魚可以跳咁高？」Colour肯定地說：「就係咁跳！」這段經歷讓她深深體會到養魚並非想像中簡單，「換水要過濾，要同爸爸一齊洗魚缸，都幾困難，但最好玩係去魚舖買啲小屋返嚟佈置。」

Chelsa自小夢想養狗，卻養了一隻布偶貓，她說：「佢好高傲，唔黐我，只係黐爸爸同哥哥。」被問到原因，她笑說不知道，但推測「可能因為佢係女仔」。不過，愛貓有一項像狗的特技令Chelsa驚喜：「佢好鍾意玩Fetch（接球遊戲），細個好想養狗就係想同佢哋掉嘢、玩，點知我隻貓都鍾意。每次我做完工課，就揸啲紙波同佢玩。」