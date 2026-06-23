Bob林盛斌三度開巡迴棟篤笑 自爆被仔女嫌煩 爸爸出trip3日竟不察覺

林盛斌（Bob）今日舉行記者會宣布即將展開《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑，以澳門為首站，巡迴馬來西亞、廣州、阿姆斯特丹、倫敦等合六19個城市，以香港為終點站。Bob旗下藝人方力申、許惠菁、王鎮泉Jeoffrey（泉叔）與王海榛（Dada）等均有現身撐場。Bob繼從「BOB'SUP」、「BOB FATHER」後，今次化身「BOBMAN」，Bob坦言「搏命」是香港人的核心價值，也是他成功的唯一秘訣，期望透過演出告訴觀眾：「在充滿挑戰的時代，我們更要拿出『搏命』的精神，活出最璀璨的自己！」

迎來第三次巡迴揀篤笑，Bob解釋「搏命」主題，「有IRONMAN、BATMAN、Spider-Man，其實世界仲有BOBMAN，好多人都好博命，因為BOBMAN嘅超級能力就係hardwork努力、奮鬥、堅持，希望可激勵觀眾。」海報設計靈感來自年初徒手攀登台北101大樓的美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold），「呢種奮不顧身，連條命都唔要嘅精神，Bob有冇試過？工作又無試過去到咁盡，對我嚟講都係好大啟發。」他透露會在Talk show分享面對事業、太太和子女、工作夥伴和身體的搏鬥，「例如我之前要通波仔、心臟病都同搏命好有關係。」他認為從子女出世到長大，常經歷「搏命」時刻，「例如佢而家鍾意咩偶像，原來唔係BIGBAND係BTS，或者大家姐鍾意邊個，唔可以講錯。」他相信入場的觀眾主要是已婚人士，相信會有共鳴。

剛完成劇集拍攝，Bob將會閉關全情投入備戰，他坦言壓力比以往大，今次要應付至少19場巡演，預計巡演城市會陸續增加，直至明年香港尾站，加上《The Bob Father》廣獲好評，今次內容能否同樣有訊息兼好笑，都是要克服的壓力。至於香港站安排，Bob坦言，「場地就申請中，你知有啲地方要申請一年，如果有機會做得返學，就好感恩，但係唔係咁容易。如果真係再做紅館，今次會唔會有啲突破，例如上次三面台，今次會唔會再開多少少？仲諗緊。」

巡迴逾20個城市，Bob難免犧牲家庭時間，他表示已跟家人開會並已達共識，「佢哋係完全冇問題嘅，因為想爸爸少啲喺屋企，因為太煩喇爸爸喺屋企。（真的親耳聽過？）梗係有！」他坦言曾被追問幾時出trip，因覺得爸爸常囉嗦執房、執枱和做功課，他苦笑道，「有時出trip之後，佢哋唔知道，因為佢哋喺屋企可能返咗房，我好多時夜晚唔喺屋企，可能有兩、三日唔喺屋企，佢哋唔知，有一次我拉喼返屋企，個女行樓梯落嚟見到，問我：『爸爸你去邊？』我話啱啱返嚟，你唔見咗我幾日都唔知？佢先話唔好意思。」雖然當刻感驚訝，但Bob自言跟子女關係仍然良好，「其實佢哋都會掛住我。」

Bob的大女Faye已年滿18歲，他表示也希望女兒可趁DSE放榜的長假期做暑期工，體驗賺錢工作的搏命搵錢的生涯。問到可會帶囡囡一同工作經歷搏命時刻，過去也曾與子女一起接拍廣告，但要視乎子女的意願，「最近有客戶邀請我同小朋友拍片，但佢地話唔想拍就算，我唔會話戶俾好多錢就拍，我都會俾番佢哋合理價錢。」