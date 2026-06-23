非份之罪｜吳啟華否認有10億身家兼樓王 自嘲撈唔掂返內地

由王心慰（Amy姐）監製的《非份之罪》，請來相隔多年沒有為TVB拍劇的吳啟華回巢參與，他與貝安琪、游嘉欣、戴祖儀、朱敏瀚主演首個單元《無臉女屍》。吳啟華再次演醫生，但今次角色不止是嚴父、而且更是走火入魔的嚴父，因為老婆及一對女兒都冇身份證，所以限制老婆女兒出入。 吳啟華接受訪問時，表示對上一次跟Amy姐合作是《撲水冤家》，他收到邀請時，Amy姐花了很多心機、時間跟他傾劇本，非常有誠意的邀請。他指上一次合作很開心，加上知道是Amy姐最後一部劇，所以立即答應演出。

唔會管囡囡 他透露今次單元是來自真人真事，自己雖然再做醫生，但不太多醫院的戲份，主力是圍繞住自己家庭的戲。由於戲中他要管住兩女的活動，問到現實中是否一位嚴父，他笑謂不是︰「現實點可以管，愈管愈衰！唔可以管咁多，要多溝通，知道佢哋心諗咩嘢，再指導一個好嘅方向去行。」 自稱很窮 談到有傳他坐擁10億身家兼在大灣區大手掃入6個單位，獲封「大灣區樓王」。他笑言10億應該是自己賭錢的數目，否認自己有錢，他說︰「我就係無錢先搬去大灣區，喺香港完全買唔起！我都幾坎坷，喺TVB做嘢唔係咁容易，儲唔到幾多，咪返大陸睇下搵唔搵到食，點知又係好難撈，所以無辦法！咪話10億，1億都冇！我好窮！」問到日後會否多些回港拍劇，他表示現在年紀大，交由後生的演員去拍比較好。

囝囝中文好過自己 貝安琪表示也很久沒有拍攝TVB劇集，很開心一回來拍便有吳啟華做老公，加上是跟Amy姐再合作，所以非常榮幸。她透露現時也有參與一些拍攝，而自己的小朋友也9歲大，而且廣東話書寫及說話流利程度也比她好，笑言要由囝囝教她中文。