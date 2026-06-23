非份之罪｜翟威廉激罕現身無綫 努力keep唔想一pat肉見女仔捲入渣男HPV得啖笑

翟威廉於2024年離開無綫，今日(23日)現身電視城出席《非份之罪》宣傳，他與單立文、鄭子誠、譚凱琪參演其中一個單元《骯髒的子彈》。問到他是否跟無綫再簽約，他說︰「無呀！我離咗巢啦！因為係王心慰嘅作品，公司叫到一定會返嚟宣傳。」他指拍攝時已經知道是王心慰最後一部，等了兩年終於播出，問到這部劇集是否也是他最後一部TVB劇，他表示可以說是，但自己之後也有參與邵氏製作，那些劇集也是在TVB播，如TVB有通告叫到，也會回來幫手。

唔想一pat肉見女仔 談到他愈來愈黑及看上去大隻了不少，他說︰「一個人上咗年紀，去到40歲唔到自己話事。一係肥，一係肥得嚟大隻，我依家好似啲阿叔咁會落街打籃球，我都會去健下身。尤其是夏天，要去遊船河，除衫費事令到啲女士唔舒服，見到我一pat肉都唔好啦，為大家著想都努力操fit下！」問到他有沒有跟陳庭欣打pickleball，自言年紀大學不到新事物，並指pickleball打起來也需要技巧，自己打籃球已經很忙，再打埋pickleball便要瞓多幾日。他又提到最近見到譚俊彥、袁偉豪這些前輩級都努力打籃球，自己都不敢鬆懈。

早前《東張西望》的播毒男，令翟威廉成為追訪對象，問到他可有覺得無辜，他笑謂︰「唔緊要，逢親渣男、一腳踏兩船，唔好嘅嘢都問一問我意見，雖然壇嘢唔係我跟開，但問得我都會俾下意見，無hard feeling嘅。」他又指跟傳媒多年來都很友好，當時收到有記者好友表示「一定寫下你」，自己也配合講兩句。

自己送貨慳成本 他自言現時比較多時間在清酒生意上，但批發及零售也很難做，他又笑言自己做招牌沒有甚麼宣傳功效，所以會諗不同方法去仲介紹產品，同時會著眼在一些pop up store或一些朋友宴會，或與一些日本、本地產品合作，盼捱得過市道低潮。問到有沒有蝕錢，他表示要兩看，「如果蝕嘅時候，所有嘢親力親為，自己送貨就可以賺返啲人工，有時啲酒係凍，交俾人送會好貴，自己送就慳番啲，同時又可以同啲餐廳老闆打下招呼，等佢哋買多啲！」