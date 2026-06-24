內地藝人「爭番位」時有所聞，粉絲也非常關注偶像的姓名排位順序，不過最近內地官方頒布新政策，未來演員在影視作品署名需以真實姓名為主，網友也因「實名制」發現女星孫儷的本名就是「孫麗」，引發討論。
騰訊視頻近日公布「招商大會」嘉賓名單，採用「真名（藝名）」的署名方式，並依照演員真名的姓氏筆畫排序。其中人氣女星孫儷的本名曝光，從名單可見，孫儷的真實姓名正是同音不同字的「孫麗」，讓許多網友感到相當意外，相關話題更以關鍵字「孫儷本名孫麗」衝上微博熱搜。
本名出道 網民笑言產生「曼德拉效應」
事實上，孫儷剛出道時使用的正是本名「孫麗」，之後才將名字改為現在廣為人知的「孫儷」。外界分析認為，雖然2個名字讀音完全相同，但「儷」字比起「麗」或更具古典氣息與書卷感，提升了辨識度與記憶點。隨著內地官方宣布7月10日將實施新規定，孫儷再度以本名「孫麗」亮相官方名單。
內地網民對此反應熱烈，紛紛留言討論，「原來孫儷是藝名啊！真名是孫麗，奇奇怪怪的冷知識又增加了」、「小時候我看她的電視劇明明寫的是孫麗，後來變成孫儷，我以為是我記憶錯亂，出現曼德拉效應」、「感覺原名也都挺好聽，更接地氣了」。
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