內地藝人「爭番位」時有所聞，粉絲也非常關注偶像的姓名排位順序，不過最近內地官方頒布新政策，未來演員在影視作品署名需以真實姓名為主，網友也因「實名制」發現女星孫儷的本名就是「孫麗」，引發討論。

騰訊視頻近日公布「招商大會」嘉賓名單，採用「真名（藝名）」的署名方式，並依照演員真名的姓氏筆畫排序。其中人氣女星孫儷的本名曝光，從名單可見，孫儷的真實姓名正是同音不同字的「孫麗」，讓許多網友感到相當意外，相關話題更以關鍵字「孫儷本名孫麗」衝上微博熱搜。