廖啟智大仔廖文哲首談「想做女人」風波 感激亡母陳敏兒提早梳理情緒

廖文哲在節目中坦言，小時候活在知名父母的影子下有壓力：「細個係有壓力，個個都知爸爸媽媽個名，反而唔知我係邊個，到大個咗搵到多啲自己，慢慢習慣咗。」他指父親廖啟智管教嚴厲，做錯事會被打手板，但形容爸爸是「鐵漢柔情」；母親陳敏兒則充滿愛心，一直努力協調一家人的生活節奏。

曾因傳聞受打擊

談到2013年在社交網貼出化妝及女性打扮照片、並寫下「想做女人」言論而引發性取向揣測，廖文哲直言當時深受打擊：「嗰陣係好down，唔知點解畀人誣衊，但係呢件事令到我放開啲，知嘅人就會知，識得我就知我係乜嘢人。」他又感激父母當年的開明態度，從未反對自己追尋音樂夢，即使遇到挫折，二人亦會從旁扶持。



面對母親陳敏兒今年6月離世，廖文哲透露對方在爸爸廖啟智病逝後，已教導他和弟弟如何梳理情緒，而今次媽媽離世前亦有好好與身邊人逐一道別，他感觸地說：「佢一直慢慢同我哋道別，見晒所有想見嘅人，佢知道某一日會嚟，呢個媽媽都好特別，我相信將來如果再遇到挫折，都會用佢嘅方式提點我，因為佢好愛我。」廖文哲又分享，向來不吸煙的父親曾願意在飯後陪他抽煙聊天，那份直接的關懷至今仍深刻感動著他。



廖文哲目前專注音樂創作，組成了樂隊「Taste of Blue」。在母親離世後，他曾透過其樂隊社交網轉發新歌動態，寫道：「我想講，呢首歌，係@taste_of_blue（即係我本人），喺我自己嘅廠牌 @prion.era release嘅最新一首歌，關於召喚死去的母親。出完之後，就真係面對母親的離世，好神奇。」陳敏兒的安息禮將於6月25日以私人形式舉行，家屬將透過其YouTube頻道同步直播，讓未能親身到場的親友及公眾一同追思。