衛詩雅請Mani食升職飯賺優惠 爆霆鋒拍戲可控制眨眼不流汗

霍汶希(Mani)榮升英皇娛樂行政總裁，旗下藝人紛紛找她食飯慶祝，影后衛詩雅(Michelle)特別找她上自己的網上美食節目《衛食攻略》，大談穿梭內地與香港工作及生活時的苦與樂。Mani大讚中國銀行(香港)(「中銀香港」)的流動應用程式BoC Pay+，因為開通了「鐵路 12306」與「攜程旅行」兩大主流平台的付款功能，令她出門商談合作時，可以不用帶現金，一部電話內地通行。

Michelle指，BoC Pay+在香港使用，可連結儲蓄戶口或信用卡，搭車搭船時亦可使用，Mani即教她電子支付在內地非常普及，不要再現金付款，「大多商舖未必會準備太多現金找續，會出現找唔到錢的問題，而且電子支付有很多優惠，又可以積分當錢用，照顧大家的衣食住行！」Mani指，電子支付好處是帳戶可以一目了然，她說：「BoC Pay+一次過管理多張中銀信用卡，我可以隨時在App查閱月結單、信用卡到期日及簽賬優惠。」

佩服霆鋒工作態度

每月8、18與28日，BoC Pay+會送上額外優惠，Michelle稱，約Mani今天食飯是因為可以贏盡優惠，Mani即約她北京工作時再飯聚：「恭喜妳新一屆《金像獎》『最佳女配角』也拿下，下次來北京記得約我食飯，我請客，我想用BoC Pay+ 賺分。」除了分享電子支付優惠，兩人又大爆影帝謝霆鋒的秘密，Mani說：「佩服霆鋒專業精神，拍攝時無論身處任何惡劣環境或酷熱天氣，依然面不改容。他最令人驚訝是可以為演戲控制自己不眨眼與不流汗。」Michelle則說：「演員可以控制眨眼，但流汗方面自愧不如。」