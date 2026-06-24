朱千雪曬孕照自揭陀第二胎心路歷程 直言比上胎更焦慮

現年37歲的朱千雪，2012年奪得香港小姐季軍入行，其後淡出幕前轉戰法律界。她與青梅竹馬的醫生丈夫吳昆倫於2019年在峇里島完婚，2024年誕下兒子Justus，早前再度報喜懷上第二胎，實行三年抱兩。

懷兩胎有分別

近日，朱千雪在社交網分享孕期踏入20週的近照，並以長文細訴兩次懷孕的不同感受。相中，見她穿上藍白直間鬆身恤衫裙，腰間繫上布帶，腹部微微隆起，全無水腫，四肢依然纖瘦，甜美笑容不減。