朱千雪曬孕照自揭陀第二胎心路歷程 直言比上胎更焦慮

現年37歲的朱千雪，2012年奪得香港小姐季軍入行，其後淡出幕前轉戰法律界。她與青梅竹馬的醫生丈夫吳昆倫於2019年在峇里島完婚，2024年誕下兒子Justus，早前再度報喜懷上第二胎，實行三年抱兩。
懷兩胎有分別
近日，朱千雪在社交網分享孕期踏入20週的近照，並以長文細訴兩次懷孕的不同感受。相中，見她穿上藍白直間鬆身恤衫裙，腰間繫上布帶，腹部微微隆起，全無水腫，四肢依然纖瘦，甜美笑容不減。
學會更加獨立
朱千雪在帖文中坦言，很多人問她懷第一胎與第二胎的區別，她表示這次心情更為複雜：「這次有更多的焦慮，因為你已經知道接下來必須經歷哪些關卡；但同時也多了一份釋懷，因為知道自己以前曾經做到過。」她透露第二胎的身體變化來得更快，但能夠休息的時間反而大減，全因要分身照顧大仔，更要努力在事業與陪伴孩子之間取得平衡，令她不禁自問：「自己是否還能辦到？」
縱使挑戰重重，朱千雪抱着學習心態面對，她在文中寫道：「這段旅程對我來說已經成為一次新的學習經歷。20週過去了，我學會了更加獨立，更好地管理時間，並且每天醒來都心懷感恩，感謝自己一切都好。」不少網民留言送上祝福，叮囑她再忙也要好好保重身體，期待二寶順利出世。