張致恒首談窮住四年抱四原因 聲稱鍾意做人有壓力

張致恒（Steven）近年努力「洗底」修補形象，腳踏實地轉型做搬運工人，更計劃重返演藝圈。他近日接受內地平台訪問，首度開腔解釋在經濟拮据下仍與太太雯雯「四年抱四」的原因，又罕有感謝太太，直言享受在壓力中生活，認為「如果唔係我覺得枉過此生」。
轉搬運行業生活規律
曾為男子組合Boy'z成員的Steven，自2019年捲入感情醜聞後演藝工作全面煞停。他坦言當初被迫離開娛樂圈「係好唔開心」，但明白「人係需要向前望，一直向後望嘅話，你永遠都唔可以發力向前跑。」為了養活一家六口，最近，他放下身段腳踏實地任職物流搬運工作，更透露現時生活節奏十分規律，清晨6時半出門，傍晚6時下班，晚上9時便與子女同步睡覺，他直言不想再像從前般熬夜導致精神不振，並感激太太掌控家中大局：「呢樣嘢我都要好多謝我老婆，大部分都係由佢控制。」
逐步重拾歌手身份
談到家庭財政緊絀仍接連誕下四名兒子，Steven解釋源於他的傳統觀念：「我係好傳統中國思想，屋企一定要熱鬧，屋企多人，起碼有咩事上嚟多對手。」雖然肩負沉重壓力，但Steven明言喜愛這種生活狀態：「係辛苦、大壓力 ，但係我鍾意做人有呢一種壓力，如果唔係我覺得枉過此生。」
立志重新出發的Steven，早前與馬天佑合唱歌曲，其中一句歌詞「一世人有一次面對大難題」正好道出他的心聲。他感慨表示：「42歲啦，係需要長大，去面對自己嘅問題。」並預告即將推出新歌，又會參與內地慈善音樂會，逐步重拾歌手身份。