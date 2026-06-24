張致恒首談窮住四年抱四原因 聲稱鍾意做人有壓力

張致恒（Steven）近年努力「洗底」修補形象，腳踏實地轉型做搬運工人，更計劃重返演藝圈。他近日接受內地平台訪問，首度開腔解釋在經濟拮据下仍與太太雯雯「四年抱四」的原因，又罕有感謝太太，直言享受在壓力中生活，認為「如果唔係我覺得枉過此生」。

轉搬運行業生活規律

曾為男子組合Boy'z成員的Steven，自2019年捲入感情醜聞後演藝工作全面煞停。他坦言當初被迫離開娛樂圈「係好唔開心」，但明白「人係需要向前望，一直向後望嘅話，你永遠都唔可以發力向前跑。」為了養活一家六口，最近，他放下身段腳踏實地任職物流搬運工作，更透露現時生活節奏十分規律，清晨6時半出門，傍晚6時下班，晚上9時便與子女同步睡覺，他直言不想再像從前般熬夜導致精神不振，並感激太太掌控家中大局：「呢樣嘢我都要好多謝我老婆，大部分都係由佢控制。」