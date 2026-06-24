姚焯菲姑媽驚喜現身 難忘深夜衝去打邊爐

姚焯菲(Chantel)今日(24日)到銅鑼灣出席護膚活動，同場還有曾參加過《全民造星VI》的姚浩銘擔任男model，Chantel為姚浩銘塗上品牌的護膚泥，其後活動進行抽獎，沒料到中獎者竟是Chantel的姑媽。姑媽見到自己中獎時，大感開心，她更笑到見牙唔見眼跟姪女影合照。姑媽雖然打扮相當低調，但右手的手錶及手袋絕不簡單。她佩戴著一只價值約12多萬的鑲鑽勞力士Lady-Datejust腕錶，同時手挽著一個價值約3萬多元的Hermès Garden Party 30手袋。 Chantel大讚品牌的泥膜非常好，自己除了敷mask外，會盡量迫自己12點前入睡及飲大量清水。提到姑媽驚喜中獎，Chantel直言意想不到，只知道幾位親友到場，但完全不知道他們站在哪裡，當抽中姑媽時，非常開心。

談到她要為演唱會準備，難以達成12點睡覺的目標，她說︰「我盡量希望排練喺12點前完，開騷嗰日就一定遲。她直言回港之後，休息時間比較少，在美國的時間很早入睡，自己也從不溫通宵。她又提到宿舍的同學很多時都會玩至深夜，只有她及數名同學比較養生早早睡覺。她自爆其中一次出夜街是因為跟同學仔傾開打邊爐，有同學提起海底撈，於是興起一齊搭車去唐人街的海底撈打邊爐。她說︰「我係無食過，啲同學好驚訝，之後就話即刻去！但當時係12點！其實好少咁做，crazy咗一次！」

她又提到另一難忘的事看到落雪，當時在圖書館溫完書，行出門口看到落雪，公園也變成一個白色森林，非常開心，但笑言過幾天溶雪變得灰灰黑黑之後，即刻不喜歡。她指新歌MV的雪景是在學校距離2至3小時車程的地方拍攝，絕不是AI製作。 問到她的演唱會進度，她表示一切都是初步構思中，但歌曲上會挑選一些高難度作品，希望讓人看到不一樣的Chantel。問到會否考慮學詹天文染金毛，她表示不會考慮，因為覺得染其他顏色會很奇怪，自己從來也沒試過染髮。