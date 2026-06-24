葉振棠7月文化中心開show兩場 堅持每天練歌提升記憶力改善呼吸

﻿殿堂級歌手葉振棠將於7月20日及21日一連兩晚，假座尖沙咀文化中心音樂廳舉行《棠哥•歌緣續心中情演唱會》，他更邀請了龍婷和劉可為特別嘉賓。演唱會票價分為$680、$480、$280和$150四種，現已於城市售票網公開發售。

葉振棠表示唱歌多年，當中不少經典作品已唱至滾瓜爛熟，但他每次出Show前心情也帶著期待，想把最好的表演帶給觀眾，希望聽到觀眾因享受其演出而發出的熱烈掌聲，他續說：「現時每天我仍堅持練歌一至兩小時，因為練歌既可提升記性，更可藉着丹田運氣時改善呼吸習慣，這就有如不知不覺做了接近兩小時運動，強身健體之餘頭腦也變得格外清醒。」