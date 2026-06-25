王嘉爾巴黎露點派福利 40度高溫穿冬裝登場

王嘉爾（Jackson Wang）現身於巴黎，出席當地舉行的Louis Vuitton 2027春夏男裝時裝騷，這次為他自成為品牌大使以來，第八次出席LV男裝時裝騷，除了Jackson，還有其GOT7泰籍隊友Bam Bam、BTS成員J-Hope、平野紫耀、NCT日籍成員Yuta及魏浚笙（Jeffrey）等，場面盛大又熱鬧。

接受訪問不禁嗌熱

盛會當日，巴黎的氣溫高達40度，眾男星均要穿上冬裝登場，Jackson Wang在接受訪問時亦不禁嗌熱。王嘉爾身穿Louis Vuitton 2026秋冬男裝系列造型，以全黑色系亮相，造型重點為剪裁俐落的皮革外套，配以對比色衣領設計，透過精準剪裁勾勒出利落而現代的輪廓，展現其一貫果敢而優雅的時尚態度。

是次亦為Pharrell Williams自出任Louis Vuitton男裝創意總監後，Jackson Wang第七次出席其掌舵的Louis Vuitton男裝時裝騷，延續兩人在時裝與音樂上的非凡關係。Jackson Wang與Pharrell Williams早前合作原創單曲《Sex God》，此曲曾作為Louis Vuitton 2026秋冬男裝時裝騷的官方騷配樂，在巴黎時裝周中首度亮相，標誌著雙方於音樂領域的重要聯乘，預告兩人未來將有更多藝術創作計劃。同時，Jackson Wang趁住炎熱天氣，在巴黎大派福利，透過社交網分享多張半裸露點照，大曬結實肌肉。