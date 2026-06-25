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娛樂
出版：2026-Jun-25 17:15
更新：2026-Jun-25 17:15

陳敏兒安息禮｜長子廖文哲哭別亡母與弟憑歌寄意 廖文信去年陪母親蒙古睇星完最後心願

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陳敏兒安息禮結束後，眼濕濕的長子廖文哲陪同弟弟文信，捧著母親遺照步出教堂。

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陳敏兒於6月12日因病離世，終年65歲。其兒子廖文哲、廖文信於今午(25日)於尖沙咀聖安德烈堂為母親舉行安息禮，並遵照亡母生前意願，安息禮以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，但設網上直播，讓各界人士及海外親友亦能同步線上悼念。

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父親離世有感悟

安息禮於下午2時15分開始，眾親友獻唱詩歌《Amazing Grace》，之後由陳敏兒參與的教會小組弟兄姊妹，包括蔡少芬夫婦、陳寶儀獻上另一詩歌《無言頌讚》。接著，陳敏兒的兩位兒子緬懷亡母。 二子廖文信首先，多謝親友幫忙籌備安息禮，今次經驗才發現過程不容易，「當初我爸爸走，先發現媽咪好Tough，喺咁悲痛嘅時候，一個人handle咁多嘢。」他分享與母親相處點滴，指母親除了堅強亦有溫柔一面，大家依偎梳化看電視、YouTube，繞著手逛街，病倒時悉心照顧，又揸車送他返工，「當年爸爸離去，令我發現世事難料，爸爸本來好健康，但突然在短時間離開，親人唔會一世陪住，總有離開嘅時間，所以爸爸離開後，我都盡量抽時間陪她。」

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陳敏兒：已冇遺憾

文信憶述在澳洲讀書畢業時，廖啟智和陳敏兒一家出席畢業禮兼去旅行，「媽媽有日突然話好想去睇星，咁我就車咗佢出去，喺一個湖邊一齊睇星，真係好多星星，連銀河系都睇到好清楚。呢件事對我哋嚟講都係一個好深刻嘅事件。好記得我爸爸嗰陣好唔滿意，因為當時佢瞓咗，我哋冇叫醒佢一齊睇星。我哋之後話喺香港再補返睇星，可惜之後已冇機會同佢睇。」雖然最終沒法完成與父母再睇星的願望，由於敏兒一直很掛念當晚的夜星，他亦望能完成母親心願，「我哋上年落實咗去蒙古，因為我之前去過蒙古，見過夜空好多星星。雖然帶佢去之前，佢遇上要做一個手術，我哋都唔知能否成行，但好感恩最後成功出發。」去年患病期間，文信終可帶母親往但蒙古草原看夜星，「我哋真係喺蒙古嘅草原上，望住一片夜空，見到銀河系，仲清晰到連衛星都見到。我媽媽好開心好開心。佢同我講佢已經冇遺憾喇！因為已經睇到佢最想要嘅嘢。」

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「五道」亡母

文信感謝母親教的「五道」，包括「道謝、道愛、道歉、道諒和道別」，減少人生的遺憾，「我覺得在世要向至親多分享呢啲說話，因為唔講，人哋係唔會知，當佢走咗就無機會再講，就會好多遺憾。」接著他向母親述說「五道」，「多謝媽媽喺我病和有困難時，無微不至照顧同開導我；」一直微笑的文信開始哽咽，「我好愛佢，能夠做到佢個仔；我想同佢道歉，因為有時會無耐性；我都原諒佢，細個時無乜時間陪我哋，最後，再見喇，媽媽。」他自言仍是低級大人，希望在坐親友，教他逐漸升級，並承諾與哥哥延續母親的愛。

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感恩臨終前好好道別

文哲一開口已忍不住落淚，一度泣不成聲，「多謝媽媽無條件嘅愛，佢細個教我做人唔需要fullfill任何期望，只要活出開心嘅人生。」他自言兒時跟母親無所不談，但長大後因種種原因而變得疏遠，但感恩在母親入院前，在弟弟的安排下多陪伴母親，在母親臨別前，仍能親身道別，說了想說的話。」身後的文信不斷以手輕拍兄長膊頭，以示安慰。文哲續道：「佢畢業喇，我就仲有一段時間，所以我準備咗首歌，我同細佬(彈奏)，我唱俾佢聽。」說畢，在細佬文信的結他伴奏下，唱出ONE OK ROCK的《The Pilot </3》。同時教堂播放一家人相處的短片，唱畢後說：「多謝你媽媽，對唔住，多謝你多謝我，話我係你老師，你都係我老師。」

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