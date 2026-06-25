陳敏兒安息禮｜鄧萃雯眼泛淚光憶故友 遺憾無法見最後一面

廖啟智遺孀陳敏兒於6月12日因病離世，終年65歲。陳敏兒的安息禮今日(25日)下午在尖沙咀聖安德烈堂進行，不少昔日圈中好友亦有出席，包括鄧萃雯、謝寧、蔡少芬、張晉、陳寶儀，林漪淇、廖安麗、賈思樂、吳雨、曾醒明、杜棋峯、胡楓、炎連輝、劉江、鄧英敏等，而廖文信的「小薯茄」同事關浩傑、程人富、吳冰和姚澤汶亦有到場悼念陳敏兒。

陳敏兒圈中人緣極佳，周潤發及太太、劉德華及藝進同學會等也有送花圈弔唁。安息禮結後，鄧萃雯戴上口罩離開教堂，她亦有停下接受訪問，雯女一臉哀悼表示：「非常遺憾，我係剛剛上機返內地嘅時候，謝寧嗰日話俾我聽，如果可以佢你就嚟睇吓佢，但嗰日我必須要走，我真係好遺憾！如果早一日知道，我一定會去。」此時雯女說到哽咽兼眼濕濕，顯得十分傷感。

鄧萃雯透露抵達內地工作後，一直有向謝寧詢問陳敏兒的情況，可惜已知道對方情況並不樂觀，雯女憶起跟陳敏兒最後一次見面已是2023年，並謂：「中間因為我好少喺香港，所以就唔太清楚佢情況，好多時都係經過謝寧得知，但謝寧冇透露佢真實情況，我一直以為佢無事，以為佢好返，到我最後知道嘅時候，原來已經連最後一面都見唔到。」鄧萃雯憶起跟陳敏兒的昔日點滴，由於兩人閒時愛增值自己，故好多時會在上堂時碰面，並表示：「有時佢會用自己嘅嘢嚟鼓勵我。」大讚陳敏兒樂意分享自己的人生經歷來鼓勵大家。