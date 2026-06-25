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娛樂
出版：2026-Jun-25 22:30
更新：2026-Jun-26 07:30

高鈞賢組明星籃球隊「星BA」 獲最強女將加盟推隊歌

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高鈞賢上新城節目受訪，大談籃球對他的重要意義。

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高鈞賢早前迎來 42歲生日，他在社交平台表示自己最治癒禮物是獲得老婆愛錫，慶祝完生日返屋企更幫前世情人洗頭高鈞賢榮升人父後享受湊女生活，近日他到新城廣播接受麥卓華主持的《音樂．聲．華》訪問，並談到與莊思敏、關楚耀、彭迪安、唐嘉麟等藝人組成香港明星籃球隊「星BA」，並推出首支隊歌《Together We Play》，他亦分享了組建球隊、創作隊歌的過程，以及從演藝生涯到為人父親的心境轉變。

高鈞賢為明星籃球隊「星BA」擔任隊長，談起籃球對其帶來的重要意義，他表示：「籃球對我嚟講好重要，喺呢行咁多年，高高低低，籃球都幫我度過咗心靈上、身體上，係我生命嘅一個好大部分。」他透露自己一直有打籃球，也曾參加比賽、加入明星籃球隊，但真正組建一隊屬於自己的球隊，是今年才下的決定。

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莊思敏落場有著數

高鈞賢指出，明星足球隊較多人知，但明星籃球隊則比較少見。他希望透過組建「星BA」，將演藝界的力量帶到不同城市進行文化交流，甚至參與慈善工作。「因為如果你單一個人去做慈善，或者去做一啲大事，可能會比較悶。過往可能都係足球比較多，但00後甚至10後，籃球對佢哋嚟講都係一個盛事，所以我覺得可以透過呢個運動去宣傳自己，宣傳香港文化。」

對於莊思敏加入球隊，高鈞賢笑言因為需要一位高大的女將。「佢原來喺中學都係籃球隊，加上我哋明星籃球隊都去好多唔同城市宣傳，莊思敏都好適合，因為佢形象好健康，又好talk得，經常介紹唔同地方文化美食，有佢落場啲氣氛真係爭好遠。」他更笑言：「莊思敏一落場，啲對手都唔敢輕舉妄動，因為我哋通常對一些專業嘅球隊，有佢喺到，我哋可以放鬆少少，嗰啲都唔會敢掂佢。」

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高鈞賢透露，作為球隊當然要有屬於自己的主題曲，「大家都知道籃球係好熱血嘅，所以我哋就做咗呢首《Together We Play》。」他坦言創作這首歌花了不少心血，團隊共改了十多個版本才決定最終版。「我希望大家一聽到呢首歌，就能夠諗起嗰個畫面就係籃球，如果你哋真係鍾意籃球，你一講《男兒當入樽》，已經立刻諗起嗰首主題曲。」錄音過程中，高鈞賢直言最大困難是約齊所有人，但令他感動的是，所有隊員都十分投入，準時到達錄音室，十多人一同錄音、拍攝MV，過程相當順利。

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拒養囡囡投身娛圈

高鈞賢在訪問中回顧自己的演藝生涯，贏得2005年第一屆香港先生冠軍的他，在TVB由一張白紙做起，之後到內地發展，由零開始做到主角，參與不同綜藝節目累積經驗。近年他重返香港拍劇，參演《新聞女王》等劇集，再度備受關注。

如今已為人父的高鈞賢，心態與年輕時截然不同。「我20歲到30歲喺TVB，一張白紙帶俾我好多嘢，之後我趁自己未老，一個人去闖，去到內地，由零去到做主角，參與過好多唔同綜藝節目，攞咗好多經驗。」他形容：「雖然未去到話好紅，但係我一個經歷，我覺得自己好努力去做，攞咗好多成績。」被問及會否讓女兒投身演藝界，高鈞賢斬釘截鐵說：「一定唔可以做演員。」他解釋演藝工作太辛苦，需要心力與耐力，有時還需要天時地利人和配合才能遇到好角色。相對而言，他認為音樂和運動是更好的選擇。「我覺得音樂我會支援嘅，運動我都會支援，演員就最後喇！」高鈞賢透露，歲半的女兒對音樂和籃球都表現出濃厚興趣，而他在深圳開設的音樂餐廳特別設有舞台，希望為小朋友提供表演機會，培養他們的興趣和自信。

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