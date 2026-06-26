林作宣布7.11出新歌踩過界做歌手 搵裕美打救學唱歌

向來言行出位、話題多多的林作，近日又有爆炸性新動向。日前，他忽然宣告要踩過界做歌手，並在社交網高調宣布將於7月11日推出個人首支單曲，誓要做「今年度樂壇怪物新人」。不過，其女友裕美對於男友這股音樂熱情，似乎就毫不客氣地潑了一盆冷水。

踩過界出新歌

林作近期忽然歌癮大發，曾在酒後赤裸上身放聲高歌兼亂舞，更試過拉着女友裕美「jam歌」，似乎愈唱愈有信心。他日前在社交網發文，強調自己由於「過於熱愛演唱」，更聽從網民對他的「認同」，宣布將於7月11日發佈首本名曲，正式出道樂壇。他形容這首新歌是專人打造、充滿強烈個人風格之作，並非只是背景音樂；他更為自己平反，笑稱平日五音不全只是偽裝：「我不會唱歌只是扮的。」