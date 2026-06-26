林作宣布7.11出新歌踩過界做歌手 搵裕美打救學唱歌

向來言行出位、話題多多的林作，近日又有爆炸性新動向。日前，他忽然宣告要踩過界做歌手，並在社交網高調宣布將於7月11日推出個人首支單曲，誓要做「今年度樂壇怪物新人」。不過，其女友裕美對於男友這股音樂熱情，似乎就毫不客氣地潑了一盆冷水。
踩過界出新歌
林作近期忽然歌癮大發，曾在酒後赤裸上身放聲高歌兼亂舞，更試過拉着女友裕美「jam歌」，似乎愈唱愈有信心。他日前在社交網發文，強調自己由於「過於熱愛演唱」，更聽從網民對他的「認同」，宣布將於7月11日發佈首本名曲，正式出道樂壇。他形容這首新歌是專人打造、充滿強烈個人風格之作，並非只是背景音樂；他更為自己平反，笑稱平日五音不全只是偽裝：「我不會唱歌只是扮的。」
重酬搵人派台
為了隆重其事，他更公開以重酬尋找業界人士幫手派台，自信十足地寫道：「現廣邀熟悉發行歌曲的本地專業人士合作，負責在7月11號派台。歌曲基本準備好，極度好聽，包紅。重酬。請DM我商討。」他更直接標註女友裕美，霸氣預告：「這首歌，將會造就本人成為今年度樂壇怪物新人。」並豪言：「7月11號，全港會見到我音樂的實力。」正當林作滿懷壯志時，裕美卻大潑冷水留言表示：「你音樂的實力 我笑瘋」，短短數字直接打破男友的歌手夢，相當爆笑。不過，裕美最後亦出手打救，親教林作唱歌，並表示：「咁想做歌手，我來打救你」。