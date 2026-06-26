魔音女團為《J Music》駐場唱跳《Candy Ball》 倪樂琳盧映彤難忘K房唱到破音

無綫音樂節目《J Music》明晚（27日）翡翠台播出，邀請了「實力唱將」小肥（徐智勇）、新一代搖滾樂隊Andy is Typing…及Locksmiths開鎖佬擔任嘉賓，接受主持曾展望（GM）、冼靖峰（Archie）訪問。

小肥認新歌難唱

小肥現場演繹新歌《不醒人士》，伴隨着澎湃旋律，用渾厚歌聲唱出多層次高音、假音效果，在聽覺上為樂迷帶來了極大震撼。談到創作背後，小肥想藉着發一個好夢，帶出不想起床概念，題材新鮮又貼地。不過，小肥亦坦言錄音過程絕不輕鬆：「未搵到方法，聽到好攰好辛苦。」幸最後獲監製提點，改用輕鬆方法演繹，成功捱過，他更形容《不醒人士》是近年最難唱的一首歌。除了演唱新歌，在遊戲環節「倒轉唱情歌」，小肥演唱經典歌曲《時光機》、《寵物》時高度還原，令人驚喜，小肥則笑言：「玩到出晒汗。」