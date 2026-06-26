魔音女團為《J Music》駐場唱跳《Candy Ball》 倪樂琳盧映彤難忘K房唱到破音

無綫音樂節目《J Music》明晚（27日）翡翠台播出，邀請了「實力唱將」小肥（徐智勇）、新一代搖滾樂隊Andy is Typing…及Locksmiths開鎖佬擔任嘉賓，接受主持曾展望（GM）、冼靖峰（Archie）訪問。
小肥認新歌難唱
小肥現場演繹新歌《不醒人士》，伴隨着澎湃旋律，用渾厚歌聲唱出多層次高音、假音效果，在聽覺上為樂迷帶來了極大震撼。談到創作背後，小肥想藉着發一個好夢，帶出不想起床概念，題材新鮮又貼地。不過，小肥亦坦言錄音過程絕不輕鬆：「未搵到方法，聽到好攰好辛苦。」幸最後獲監製提點，改用輕鬆方法演繹，成功捱過，他更形容《不醒人士》是近年最難唱的一首歌。除了演唱新歌，在遊戲環節「倒轉唱情歌」，小肥演唱經典歌曲《時光機》、《寵物》時高度還原，令人驚喜，小肥則笑言：「玩到出晒汗。」
鄭融隔4年推新作
今集推出全新環節「女團時代」，不定期向不同年代的女子組合致敬，除了今集打頭炮的As One，還有「四朵金花」、「夢劇院」、「Face to Face」、「Hotcha」、「Cookies 」等。為了增強致敬感，「女團時代」系列將請來無綫親手打造的新晉女團「魔音女團（MYNT）」駐場，以自己的方式演繹不同年代女團經典金曲。今集，「魔音女團」四位成員倪樂琳（Ellyn）、穎喬（Ziva）、宋宛穎（Sabrina）、盧映彤（Skylar）唱跳As One經典歌曲《Candy Ball》，由主持余宗遙擔任伴奏，甜美歌聲配以可愛舞蹈，唱跳風格相當Sweet。其中Ellyn、Skylar更分享這首歌帶給她們的深刻回憶：「中學成日喺K房唱」、「呢首必點」、「人生第一次唱跳全開咪」、「仲要破咗音」。
「一晚限定」登場嘉賓邀來新一代搖滾樂隊Locksmiths 開鎖佬及Andy is Typing…，兩隊現場Crossover《幸福之歌》，非常動聽。Locksmiths 開鎖佬還即場演繹了新歌《煩惱事九成都不會發生》，帶出與其過分擔憂、不如着眼向前衝的正面信念。Andy is Typing則即場演繹新歌《被你看穿的心跳》，講述粉絲追星故事。