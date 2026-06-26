專訪｜邱傲然Tiger喜獲MIRROR正副隊長加持 自信升呢：因我知唔係孤單一個

MIRROR成員邱傲然(Tiger)今年3月於麥花臣場館舉行首次個唱《Where It Begins》後，廣獲好評，旋即宣布舉行Part 2《Where It Continues》，更加開至兩場。從12個兄弟陪著上台到獨自開show唱逾兩小時，猶如一支強心針，「當我一個人企喺台上自信咗，幫我日後繼續去表演，我唱歌唔叻，今次好似打咗強心針，原來只要你練得多、練得夠，其實就做到。」即將於明日及周日舉行的Part 2歌單有待開騷揭曉，但Tiger保證，必會保留搞喊虎媽的兄妹合唱。

從12子到獨自站台 Tiger坦言，過往習慣12個位兄弟一齊站台，直至前年MIRROR《FEEL THE PASSION》巡唱和去年的「鷹小組」《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會，開始有獨唱環節，今年終於有屬於自己的舞台，令虎仔深深感受，自信心的重要性，「有時可能唔係你做唔到，只係要練習，但如果連開始練習嘅信心都冇，就真係會做唔到。加上要有目標催谷，如果漫無目的，就會拖延唔練。」今次在開show前，他已推出翻唱陳百強的《漣漪》、台灣歌手李聖傑的《手放開》和全新個人單曲《呼吸一世》，果然有明確目標，事情就能發生。他透露還有一首與天衡和AK(江𤒹生)合作的歌曲，有望在今年團Con前推出。

逼出信心 《Where It Begins》引起很大迴響，有評論文章形容邱傲然從拉丁舞王子跳出舒適圈，嘗試玩band、拍劇和做導演，是「最襟玩嘅鏡仔」，Tiger不置可否，「襟唔襟玩就唔知，但講得啱係爭取更多工作機會，唔好限制自己只做一瓣，咩到試試。」這份嘗試的膽量，來自身邊夥伴，「可能我知唔係孤單一個，我知身邊有好多會陪我一齊做、一齊玩嘅一班人，我好有信心，因為陪伴令我有唔同嘅嘗試。」文章亦提到Tiger由「虎仔變虎佬」，有責任感、持續努力、無懼挑戰，他聞言略感尷尬，「其實都出道一段時間，真係要回到信心問題，有啲事情真係逼出嚟……都幾正面吖！」

正副隊長加持 自信，並非純是自我感覺良好，亦是來自旁人的肯定。上次個唱獲半隊MIRROR兄弟捧場，獲隊長楊樂文(Lokman)主動讚賞，令虎仔大感驚喜，「佢同我講：『你唱歌好咗好多，起碼我冇「O嘴」嗰種感覺。』如果連隊長都咁講，應該係喇，我好開心。」還有副隊長AK(江𤒹生)，雖因工作未能睇全場，「我估佢有再睇片，佢話好戥我開心，做到我想做嘅事，我同天衡想以band呈現嘅演出，好似都已做到，所以都話幾好。」 微妙默契 Tiger一直都渴望以Band形式演出，能夠與天衡結他「battle」，一口氣唱出梅艷芳的《將冰山劈開》鄭希怡《相對濕度》、陳慧琳《失憶周未》和張國榮的《大熱》，都是默契的考驗，「其實連續玩4首歌好攰，但練習過程慢慢建立默契，觀眾未必睇到，但我地覺得好好玩。」夾Band跟12子MIRROR演出，有何分別？Tiger秒回，「其實好似，當你好投入去做，可能跳到某一個位，永遠都會同佢有眼神交流，要時間浸出嚟，圍內的小交流，好微妙，好難實質講出嚟。」

兄妹合唱 搞喊虎媽 談到最深刻的演出，除了《大熱》四金曲，還有首次兄妹檔合唱，「我呢世都會記得，同阿妹一齊上台合唱，係人生好重要嘅時刻，還有樂隊一齊表演，係一件好幸福嘅事。」不只是虎仔，台下的虎爸虎媽看著一對仔女站台，非常感動，「我媽不停喊，難得看到阿仔、阿女同隊band一齊玩，我都明白佢嗰種湧動。爹地都好投入，其實好多首歌都有回憶，係屬於呢個家庭嘅畫面，我地仲細個時，佢揸車我地坐後面唱，特別係我同阿妹合唱《Fields of Gold》，兩兄妹練拉丁舞時經常聽。」他表示，個唱Part2將保留兄妹合作部分，至於選曲就留待開騷揭曉。

激發叛逆因子 在邱傲然的音樂路上，天衡的席位絕不可少。Tiger坦言天衡儘管一試的心態，激發他的叛逆因子，「例如《問多一次》outro長達分幾鐘的結他solo，是比較少見的做法，但天衡玩咩都試咗先，都挑起我喺框框裡反叛嘅心態。」同時亦推動他大膽嘗試，挑戰個人極限，「佢經常會揀高key，叫我練咗先，例如《Baby One More Time》和《First Love》，以前我一定唔會唱呢個Key，黐線咩，佢想push我，出嚟效果也不錯。」 除了亦師亦友的天衡，還有一班團結的「小虎隊」(fans暱稱)，大合唱《Alright》的歌聲震撼麥花臣，Tiger直言，「呢個係強心針亦好感動，我諗企過喺台嘅表演者都會明白，大家識唱你嘅歌，肯陪你大合唱，而且咁大聲，畫面好震撼。」最感動是最後encore的大合唱，場館已亮燈，看到台下熟悉的面孔，包括fans club創會至今的會長，Tiger毫不猶豫走落台擁抱。

採攝：Grace 化妝：Cori Wong @Annie G.Chan Makeup Centre 髮型：Manho Li@HairCulture 服裝：Agnes b. /SOPHNET /泰八郎謹製 /Geox 場地：chillchillclub2024 @dantion_hk