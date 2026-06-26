熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jun-26 18:00
更新：2026-Jun-26 18:00

專訪｜邱傲然Tiger喜獲MIRROR正副隊長加持 自信升呢：因我知唔係孤單一個

分享：
6I9A5458

Tiger邱傲然在半年內兩度舉行個唱，他直言猶如一支強心針。(娛樂組攝)

adblk4

MIRROR成員邱傲然(Tiger)今年3月於麥花臣場館舉行首次個唱《Where It Begins》後，廣獲好評，旋即宣布舉行Part 2Where It Continues》，更加開至兩場。從12個兄弟陪著上台到獨自開show唱逾兩小時，猶如一支強心針，「當我一個人企喺台上自信咗，幫我日後繼續去表演，我唱歌唔叻，今次好似打咗強心針，原來只要你練得多、練得夠，其實就做到。」即將於明日及周日舉行的Part 2歌單有待開騷揭曉，但Tiger保證，必會保留搞喊虎媽的兄妹合唱。

6I9A5430 6I9A5440 TigerSoloCon2 9f74ecd8 917b 491b b573 3405a1704fbf 8f9ae5d8 38f1 4925 a5a9 6aee50356f91 D8296388 5e3b 4ab0 999f 5ba77221e46a 440d1dca a80a 4877 afbf cee52f2ebd60 60ec446f dfd1 480b 8248 4844121287db

從12子到獨自站台

Tiger坦言，過往習慣12個位兄弟一齊站台，直至前年MIRROR《FEEL THE PASSION》巡唱和去年的「鷹小組」《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會，開始有獨唱環節，今年終於有屬於自己的舞台，令虎仔深深感受，自信心的重要性，「有時可能唔係你做唔到，只係要練習，但如果連開始練習嘅信心都冇，就真係會做唔到。加上要有目標催谷，如果漫無目的，就會拖延唔練。」今次在開show前，他已推出翻唱陳百強的《漣漪》、台灣歌手李聖傑的《手放開》和全新個人單曲《呼吸一世》，果然有明確目標，事情就能發生。他透露還有一首與天衡和AK(江𤒹生)合作的歌曲，有望在今年團Con前推出。

adblk5

逼出信心

Where It Begins》引起很大迴響，有評論文章形容邱傲然從拉丁舞王子跳出舒適圈，嘗試玩band、拍劇和做導演，是「最襟玩嘅鏡仔」，Tiger不置可否，「襟唔襟玩就唔知，但講得啱係爭取更多工作機會，唔好限制自己只做一瓣，咩到試試。」這份嘗試的膽量，來自身邊夥伴，「可能我知唔係孤單一個，我知身邊有好多會陪我一齊做、一齊玩嘅一班人，我好有信心，因為陪伴令我有唔同嘅嘗試。」文章亦提到Tiger由「虎仔變虎佬」，有責任感、持續努力、無懼挑戰，他聞言略感尷尬，「其實都出道一段時間，真係要回到信心問題，有啲事情真係逼出嚟……都幾正面吖！」

adblk6
6I9A5411 6I9A5434 8c121b86 44ac 4e7c 927b e6f460f0d3e8 4e76055b e6a3 41a1 8020 53143aa85751 Mirror67

正副隊長加持

自信，並非純是自我感覺良好，亦是來自旁人的肯定。上次個唱獲半隊MIRROR兄弟捧場，獲隊長楊樂文(Lokman)主動讚賞，令虎仔大感驚喜，「佢同我講：『你唱歌好咗好多，起碼我冇「O嘴」嗰種感覺。』如果連隊長都咁講，應該係喇，我好開心。」還有副隊長AK(江𤒹生)，雖因工作未能睇全場，「我估佢有再睇片，佢話好戥我開心，做到我想做嘅事，我同天衡想以band呈現嘅演出，好似都已做到，所以都話幾好。」

微妙默契

Tiger一直都渴望以Band形式演出，能夠與天衡結他「battle」，一口氣唱出梅艷芳的《將冰山劈開》鄭希怡《相對濕度》、陳慧琳《失憶周未》和張國榮的《大熱》，都是默契的考驗，「其實連續玩4首歌好攰，但練習過程慢慢建立默契，觀眾未必睇到，但我地覺得好好玩。」夾Band跟12子MIRROR演出，有何分別？Tiger秒回，「其實好似，當你好投入去做，可能跳到某一個位，永遠都會同佢有眼神交流，要時間浸出嚟，圍內的小交流，好微妙，好難實質講出嚟。」

adblk7
6I9A5465 6I9A5451 58289be6 3d83 4bed b91c 90f3707008c4 14e4b1b5 d1ac 4d46 85e9 2391051cd59c

兄妹合唱 搞喊虎媽

談到最深刻的演出，除了《大熱》四金曲，還有首次兄妹檔合唱，「我呢世都會記得，同阿妹一齊上台合唱，係人生好重要嘅時刻，還有樂隊一齊表演，係一件好幸福嘅事。」不只是虎仔，台下的虎爸虎媽看著一對仔女站台，非常感動，「我媽不停喊，難得看到阿仔、阿女同隊band一齊玩，我都明白佢嗰種湧動。爹地都好投入，其實好多首歌都有回憶，係屬於呢個家庭嘅畫面，我地仲細個時，佢揸車我地坐後面唱，特別係我同阿妹合唱《Fields of Gold》，兩兄妹練拉丁舞時經常聽。」他表示，個唱Part2將保留兄妹合作部分，至於選曲就留待開騷揭曉。

adblk8

激發叛逆因子

在邱傲然的音樂路上，天衡的席位絕不可少。Tiger坦言天衡儘管一試的心態，激發他的叛逆因子，「例如《問多一次》outro長達分幾鐘的結他solo，是比較少見的做法，但天衡玩咩都試咗先，都挑起我喺框框裡反叛嘅心態。」同時亦推動他大膽嘗試，挑戰個人極限，「佢經常會揀高key，叫我練咗先，例如《Baby One More Time》和《First Love》，以前我一定唔會唱呢個Key，黐線咩，佢想push我，出嚟效果也不錯。」

除了亦師亦友的天衡，還有一班團結的「小虎隊」(fans暱稱)，大合唱《Alright》的歌聲震撼麥花臣，Tiger直言，「呢個係強心針亦好感動，我諗企過喺台嘅表演者都會明白，大家識唱你嘅歌，肯陪你大合唱，而且咁大聲，畫面好震撼。」最感動是最後encore的大合唱，場館已亮燈，看到台下熟悉的面孔，包括fans club創會至今的會長，Tiger毫不猶豫走落台擁抱。

adblk9

採攝：Grace

化妝：Cori Wong @Annie G.Chan Makeup Centre

髮型：Manho Li@HairCulture

服裝：Agnes b. /SOPHNET /泰八郎謹製 /Geox

場地：chillchillclub2024 @dantion_hk

ADVERTISEMENT

【👇請你去香港迪士尼樂園Pixar Summer Fest👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務