李駿傑Jeremy新歌獲陳蕾Serrini度身訂造 MV化身黑蛇王子玩轉四大造型

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)剛完成首次主演的音樂劇《大象的告別式2.0》後，馬上回歸歌手本位推出新歌《黑蛇傳》，「妖」力全開，重塑Jeremy獨有的冶艷風格。新歌邀得兩大女唱作人陳蕾與Serrini攜手，加上王雙駿編曲與監製，聯手為Jeremy度身訂造。Jeremy解構創作意念：「其實這首歌是說一條黑蛇的『自我意識』，到底我是不是大家口中的人呢？抑或是成為了別人而已？大家可以當作是《半》之後，他找到自己的另一『半』，接受了自己的另一『半』，繼而變成那一『半』去告訴大家，『黑色的我 萬世入流』，希望呈現出這樣的感覺！」

徐浩婚禮邀歌

Jeremy原來早於去年已密鑼緊鼓籌備，「其實一直以來都想跟陳蕾合作，但檔期一直對不上，恰巧去年10月出席徐浩婚禮時坐在陳蕾身旁，當然要把握機會向她邀歌，才促成這次合作。當時我已跟陳蕾透露過要以黑色的蛇做主題，講述一個復仇的故事，大概是被拋棄或被背叛之後的一種復仇心態，然後再跟填詞的Serrini討論，因而衍生出《黑蛇傳》。」

難唱程度僅次《活》

Jeremy直言《黑蛇傳》的難唱程度僅次《活》，加上久未遇上一首自己覺得好玩的歌曲，所以在錄音時要多花功夫，並說：「幸好這首歌給予我充分空間去玩，而且甫聽到曲風便覺得是一首相當Jeremy的歌，雖然難唱但玩得開心！在錄音時，我會幻想如果是陳蕾會怎樣演繹呢？所以可能大家會在新歌中發現一些陳蕾的痕跡，同時滲入我自己的味道，融合成全新的感覺。事後也有給陳蕾與Serrini聽，很高興收到她們的認真點評呢！」