飛常日誌II｜朱敏瀚盼陳曉華健康幸福 撞崩戴祖儀門牙被網民要求以身相許

朱敏瀚與戴祖儀早前宣傳《飛常日誌II》時，男方手上的咪撞向戴祖儀的咪，最終搞到她兩隻門牙崩了少許。事後戴祖儀拍片搵來麥玲玲講解門牙不好在面相上有何問題，要求朱敏瀚如何孭飛。昨日《飛常日誌II》一眾演員到機場一齊睇大結局，戴祖儀在台上分享時，又因為旁邊一眾演員交咪險再撞牙事。後朱敏瀚跟戴祖儀接受訪問時，朱仔又不慎踩到戴祖儀的腳，令她淺色的鞋險留下鞋印，每次合體均有「意外」，場面搞笑。

朱敏瀚表示原本覺得沒有甚麼，但見她出動到玲玲姐，令整件事變很大件事，戴祖儀笑謂日後有甚麼事都會入朱敏瀚數。由於大家不停留言叫著已單身的朱仔以身相許，朱仔笑謂從沒有想過，加上如果她單純兩隻牙沒人要，「我一定好大責任！完任無諗過要唔要！」戴祖儀續說：「如果因為呢隻門牙無人要，我都要擔心下自己，同埋好多人因為咁而關心我有冇人要！但玲玲姐無講關姻緣，好多人都話要佢以身相許，有冇問過我想唔想要？依家搞到佢好似天菜，先後次序出現問題！」戴祖儀透露事件發生之後，收到不少牙科診所稱可以為她補牙，她與朱仔亦不忘表示如果與牙有關的廣告，歡迎與他們聯絡。

由於陳曉華去年11月曾接受訪問每當被問起朱仔的問題，也未見任何異樣，直至今年1月初在一個周刊訪問上，陳曉華表示現在「沒有感情，現在只有工作」，更稱「最重要不要太多隱瞞，或者有些東西，不想說就不說，我反而主張直接溝通，無論任何感情都好，否則很容易有誤會及吵架。」而近日朱敏瀚與陳曉華先後出來回應關係，令人猜測他們是不是去年12月出現問題，導致兩人先後暈倒及受傷，朱仔未有正面回應，他說：「我哋都各自講過一次，都係時候告一段落，最重要大家開心、健康、工作順利，佢又幸福！」

問到是否可以準備新戀情，他表示現階段工作為先，他說：「我近排都開劇好忙，下星期又宣傳，夜晚又拍攝，啲時間都塞滿晒。」