譚詠麟親揭70年代曾進軍石油廣告兼物流界 坦認94年大球場演唱會愧對觀眾留有遺憾

TVB娛樂訪談節目《一周星星》明天（28日）晚上10點05分在翡翠台播出。節目一連兩集請來「年年25歲」的樂壇校長譚詠麟擔任嘉賓，接受嘉賓主持黎芷珊訪問，首集主題會回顧校長每個十年的難忘時刻，並為9月份在紅館舉行的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》宣傳。

校長出道超過50年，橫跨多個年代，擁有超過300首大熱金曲，更創下多項傳奇紀錄，包括首位連奪四屆「最受歡迎男歌星」、1989年紅館連開38場演唱會等。談到70年代以組合「溫拿樂隊」成員身份出道，校長指出當時收入5個人要平分不算多，但因有拍戲及東南亞登台等，故累計收入足可置業。校長還激罕驚爆70年代已涉足多項生意，包括經營石油氣站、開廣告公司及物流公司，令芷珊驚嘆：「有錢人！」校長笑言：「少講唔代表冇做過呀嘛。」