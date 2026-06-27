莊思敏開工慳錢搭港鐵 活躍玩Threads純粹娛樂大家

今次莊思敏被發現改搭港鐵到場開工，被問到為何放棄駕車，她即答：「唔揸車通常都搭港鐵快！」加上遇著落大雨，出席商場活動搭港鐵方便更不用找昂貴車位，又可慳錢。平時乘坐交通工具會否被人偷拍或擔心被途人認出？她稱：「應該唔多啩。冇留意，因為我長期都玩電話，同埋我係會戴口罩。」她指戴口罩並非擔心驚人認到，而是避免染病！

讚網民留言充滿創意

莊思敏談及妹妹莊思明與楊明的婚禮進度，透露一對新人已看過幾間著名酒店，不過親友眾多難以全部邀請，莊思敏透露：「因為今次又係海外辦，所以有好多香港朋友都未必請得到，可能遲啲再搞個party。」對於楊明曾指男家想生夠一仔一女，莊思敏則稱自己並非一定要生小朋友，強調生兒育女沒有壓力，她分享見解：「真係指視乎佢兩位當事人想要幾多個小朋友，佢哋自己揀啦！」莊思敏近期活躍於社交平台Threads，她自言：「作為娛樂圈嘅人，都係想娛樂吓大家啫，無論你發洩又好、讚美又好，其實佢哋留咗言又舒服啲啦。」最令莊思敏感恩的是，有一位網民私底下PM她，表示睇完其Threads之後覺得人生滿希望及好開心，她大讚網民的留言充滿創意，得啖笑當是娛樂也是個不錯選擇。