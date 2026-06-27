洪永城大讚張馳豪outlook好 認《走過歷史大地》太多AI下次再改進

《飛常日誌II》昨日（27日）大結局，洪永城與張馳豪（Aska）在戲中是上司下屬關係，有不少對手戲。問到洪永城對Aska的表現如何，他說：「絕對OK！係above average啦！佢處理到由歌手轉去做個踏實嘅人，成個過程佢都做得好好！我叫佢用最放鬆嘅心態去做，愈放鬆做咩都好睇。」Aska表示自己仍有很多需要學習的地方，他表示看劇集時，洪永城演得很自然，但自己比較生硬。
Aska在戲中穿上機場保安制服非常有型，盼他可以多演一些紀律部隊的角色，甚至有網民建議他日後若要轉跑道可以考慮一下制服團體的工作。Aska笑謂始終歌手藝人的發展有很多意想不到的發展，並稱若日後真的有需要，機場的工作可以考慮。由於他在劇中初期怕被fans認到而戴上口罩，他坦言私下出街也會戴口罩及帽，因為自己沒有化妝有點容貌焦慮。
洪永城大讚Aska骨架靚，外形好，穿上制服時非常有型，建議公司可以連MV也安排他穿上制服。Aska說：「每一個唔同嘅職業，譬如醫生、警察好多唔同嘅職業都係大家嚮往想睇到，因為對呢啲職業都好奇，同埋都係一個專業嘅範疇，普通大眾唔會了解到佢哋嘅工作情況，我哋公司拍呢啲劇又深入民心，希望自己都有多啲唔同嘅職業可以演吓。」
談到《走過歷史大地》因為太多AI少了他跟黃翠如互動，問到會否建議公司剪多一些二人互動花絮讓大家看，他表示有留意到大家的意見。他說：「知道啊！好多feedback都覺得我哋太多AI，少咗真人，係啱嘅！希望下一輯可以調整，少啲AI，多啲真人互動，真情流露嘅對答，觀眾更加鍾意呢啲，下一輯會擺返多啲。普遍都覺得今次係一個好好嘅嘗試，將AI同埋真人作配合，希望呢樣嘢都會延續，但係比例就會調校返。對於他及黃翠如的節目救回9點半的時段，成功令人多些討論，他認為是公司的策略有功。」