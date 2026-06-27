馬國明寄逾70封求職信僅獲TVB有回音 周嘉洛重看《愛‧回家》自覺演技差

馬國明、周嘉洛等昨日（26日）出席《飛常日誌II》大結局活動，朱敏瀚、張馳豪在活動上除衫大騷手臂，但周嘉洛卻即場把自己的衫鈕扣上變得密實，直至活動結束之後，才打開心口見人。他指朱仔及Aska的身材太好，自己比不上無謂獻醜。

難忘扮死屍扮公仔 早前《一周星星》找來馬國明在《男親女愛》扮小強的劇照，馬國明接受訪問時透露自己連蝴蝶也扮過，自己當時也沒有hard feeling，而且非常開心。他說：「記載咗我訓練班嘅時光，當時啱啱出嚟第一次吊威也、扮死屍，笠公仔衫真係好新鮮！我喺兒歌金曲嗰度扮個蝴蝶，因為我企喺最尾嗰一排，企角落所以應該搵唔返。呢啲係訓練班好珍貴嘅回憶嚟嘅，經驗就喺以前慢慢累積落嚟。」他又指扮死屍是訓練班男學員的必經階段，而女同學就一定會扮妓女。

周嘉洛透露當時在《城寨英雄》中扮死屍，「嗰陣有個臨時演員喺我隔籬，我真係有抬頭睇吓點樣，個臨時演員就用腳提我唔好郁，我覺得呢個經歷好得意。」他又提到有一年張衛健回公司拍《大帥哥》，其中一場戲對方要背七、八版對白一鏡過，自己專登留低看張衛健排戲。 周嘉洛扮死屍一刻：

寄逾70封信無回音 問到為何加入TVB，馬明說：「我98年畢業，嗰陣時經濟好差，寄咗差唔多7、80封求職信，甚至寄過嚟機場，因為我係讀機械工程，但係冇一封有回音！淨係得TVB藝員訓練班有得interview，所以就係呢個原因入嚟TVB。我仲記得係阿媽叫我寄，因為佢記得我讀書嘅時候有玩話劇。」 周嘉洛表示當時家姐見到馬國明拍藝員訓練班招生廣告，於是着他去報名參加。他坦言因為自小玩話劇，已幻想做演員，所以家姐見到馬國明的廣告之後，就着他去嘗試。

昔日錄影廠星光熠熠 馬國明表示在TVB拍劇好開心，因為可以同很多前輩合作。他說：「我喺訓練班出嚟嘅時候就好幸福，因為嗰陣時仲有好多前輩喺TVB，有鎮宇哥、秋生哥、古生、撈家、君豪哥、家輝哥都有喺度，我嗰陣時做甲乙丙喺哂我前面，我哋嗰輩好幸福，入去任何一個廠都可以揣摩前輩點樣做。周嘉洛呢一輩就冇咁幸福啦！」

談到近日TVB抽出一些《愛•回家之開心速遞》舊片段，他表示有留意自己看完也覺得起雞皮，「而家啲演技都唔係好好，仲係浸緊，再睇返最初嘅自己嘅時候，好多瑕疵，都係記錄咗一個階段嘅自己。」馬國明說：「我自己睇返《律政新人王》嘅時候都覺得自己演得好差，每一個演員能力高咗嘅時候，越演越多經驗，回望過去就會覺得好差，但當時亦都係盡咗自己最大嘅能力去演，都係一個回憶，都係一件開心嘅事。」