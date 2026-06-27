陳豪自爆俾晒人工俾老婆 陳茵媺笑認係財政大臣教小朋友點用錢

陳豪、陳茵媺今日一齊出席《財富管理博覽 2026》，陳豪搞笑表示有老婆在旁令他的心不停卜卜跳，冧到陳茵媺笑過不停。問到陳豪最近忙於拍劇，是否無法一齊慶祝結婚周年紀念日，導致陳茵媺貼出單人照。陳豪笑謂：「死啦！個個都問！其實個啲相係另一個活動，佢就影咗批相，佢就貼嗰幾張。大家以為佢貼婚紗相無咗新郎哥。」陳茵媺在旁即謂：「啋！只係我見張相無PO過，又係著白色，於是當係flashback相！哈哈，下次我會喺張相度寫住 #flashback。」 陳豪稱結婚周年紀念當天以一個很特別的形式慶祝，至於禮物方面，陳茵媺表示老公最近忙到很少時間在家，可以二人世界已經很難得。

陳豪：啲錢俾晒老婆 問到他們誰是財務大臣，陳豪說：「男主外，女主內，男嘅負責出去奔跑、賺錢，然後啲錢俾晒老婆。（全部人工俾晒老婆？）咦？你想問得好深入喎。」陳豪著陳茵媺回應一下時，陳茵媺笑到不懂如何回答。她說：「我覺得小朋友比較多，變咗呢個⋯⋯呢個使錢嘅工作⋯⋯」陳豪糾正指「係理財。」陳茵媺續說：「係！理財嘅工作就包喺我身上，因為我要負責搵先生補習、交唔到嘅賬單，同埋小朋友去學習等，全部都要我安排，所以屋企嘅理財都算係我要負責。」

至於陳豪如要買一些比較貴的東西，是否需要事前申請，陳茵媺表示當然不用，沒料到在旁的陳豪竟笑說：「要睇心情，心情開唔開心，開心嘅話就⋯⋯」陳茵媺撒嬌說：「咦，你快啲講真。如果買唔同嘢，我哋都會商量，尤其是係車，各方面嘅嘢，我哋關係都好透明。」

教小朋友使錢 對於小朋友們要求買東西是否會鬆手易批些，陳豪爆小朋友經常要求買那樣各樣，陳茵媺說：「小朋友一定要批，一定要係需要囉。What you want and what you need is two different things。需要同想要係兩樣嘢，需要就會買，如果鍾意就要earn for it。」陳豪續解釋二仔想買一樣電子產品，雖然價錢不貴，但他要求二仔用成績去交換，最後囝囝真的拿出成績，所以批准他買，當作是一個鼓勵。 陳豪曾提到大仔在用錢方面比較精打細算，而二仔就比較節儉，囡囡就比較疏爽。陳茵媺直言囡囡是俾幾多使幾多，但她用錢的原意是買給身邊的人，令他們開心，但闊佬別人就忽略了自己。她又提到囡囡有時會再向她要錢，但她會拒絕，希望囡囡慢慢明白要如何分配好金錢。

家務不能換錢 問到小朋友有沒有建議用做家務換錢，陳豪笑謂拖地不會加零用，但不拖地會減錢。當記者笑稱小朋友看完訪問片會瘋狂拖地，陳茵媺續指從不鼓勵小朋友用家務換取零用，因為家中事務都是家庭成員的責任，並向他們解釋自己小時候去洗米、吸塵也都是自己對父母的責任，不能用金錢去衡量。 問到今個暑假會否如以往飛回加拿大，陳茵媺表示父母今個暑假飛來香港，所以會全家留在香港過暑假。陳豪表示囝囝要準備升中學，所以也會安排多些補習。問到他們的中文的程度，他們表示還可，陳茵媺稱自己在12、3歲學中文很困難，所以也用自身經歷鼓勵他們，希望他們學多幾種語言，有助日後找工作，但明白對他們來說是有一定的難度。談到鄭嘉穎的囝囝由國際學校改入普通學校學中文，陳茵媺不禁嘩了一聲，直言想像到他們有幾辛苦。