李慧詩退役轉行做主持體育評述 嘗試突破舒適圈

兩屆奧運獎牌得主、有「牛下女車神」之稱的李慧詩（Sarah），退役後人氣依然高企，近年成功轉型做主持及體育評述，形象專業又親民。今年她再度加入名古屋亞運評述團隊，繼續以專業角度為觀眾分析精彩賽事，退役後依然活躍於體壇。

雖然已離開職業賽場，但Sarah對運動的熱愛從未減退，更開始嘗試突破自己的舒適圈。早前她遠赴日本挑戰富士山單車賽，她坦言過往作為場地單車短距離運動員時，一直認為心肺功能及爬坡能力並非強項。今次面對漫長爬坡路段、突如其來的大雨及急降的氣溫，她笑言過程絕不輕鬆，亦令她更深刻體會到呼吸節奏及肺功能對耐力運動的重要性。