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娛樂
出版：2026-Jun-28 10:27
更新：2026-Jun-28 10:27

李慧詩退役轉行做主持體育評述 嘗試突破舒適圈

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李慧詩小姐

「牛下女車神」李慧詩以健康分享嘉賓身份現身「『肺』話多講 — 全民呼吸健康嘉年華」。

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兩屆奧運獎牌得主、有「牛下女車神」之稱的李慧詩（Sarah），退役後人氣依然高企，近年成功轉型做主持及體育評述，形象專業又親民。今年她再度加入名古屋亞運評述團隊，繼續以專業角度為觀眾分析精彩賽事，退役後依然活躍於體壇。

雖然已離開職業賽場，但Sarah對運動的熱愛從未減退，更開始嘗試突破自己的舒適圈。早前她遠赴日本挑戰富士山單車賽，她坦言過往作為場地單車短距離運動員時，一直認為心肺功能及爬坡能力並非強項。今次面對漫長爬坡路段、突如其來的大雨及急降的氣溫，她笑言過程絕不輕鬆，亦令她更深刻體會到呼吸節奏及肺功能對耐力運動的重要性。

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李慧詩早前去日本挑戰富士山單車賽。

Sarah日前以健康分享嘉賓身份現身「『肺』話多講 — 全民呼吸健康嘉年華」，與公眾近距離分享運動與肺健康的密切關係，從運動員角度大談呼吸健康「肺話」。大會同場亦邀請到香港「長跑天后」姚潔貞（Christy）現身分享，兩位精英運動員難得同場，大談運動表現與肺健康之間的密切關係，吸引不少市民駐足參與，成為活動焦點。Christy則表示，跑步是提升肺活量其中一種直接而有效的方法，而正確呼吸技巧不但有助提升跑步表現，對日常健康亦同樣重要。她鼓勵市民透過恆常跑步及運動守護肺健康，建立更健康生活模式。

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