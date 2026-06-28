日傳奇藝人「美輪明宏」91歲逝世 曾為《哈爾移動城堡》聲演荒野女巫

綜合日媒報道，事務所表示，美輪明宏於20日上午9時30分在家中安詳離世。近一年來因年事已高，他逐漸減少工作，專心調養身體，約3個月前健康狀況惡化後便一直在家靜養。據相關人士透露，美輪明宏臨終前向家人留下最後一句話：「謝謝。」隨後平靜闔上雙眼，「就像睡著一般回到天上。」

日本藝能界傳奇歌手兼演員美輪明宏，6月20日因年老衰竭辭世，享年91歲，其事務所今天（28日）證實這項消息，並表示已依照本人遺願，由親屬低調完成告別式，不另舉辦追思會或告別會。

他的告別式已於東京都舉行，靈堂以他生前最喜愛的黃色玫瑰布置，靈柩內也放入長年支持他的粉絲來信，場面溫馨而莊重。

美輪明宏本名丸山明宏，1935年5月15日出生於日本長崎市，1952年在東京銀座知名香頌咖啡館「銀巴里」正式出道。1957年以翻唱法國香頌《Meke Meke》走紅，1965年自創詞曲推出《苦力之歌》，以勞動者與母愛為主題，深刻描寫底層人民的生命故事，成為日本流行音樂史上的不朽名作。

他曾四度登上NHK《紅白歌唱大賽》，分別演唱《苦力之歌》、《故鄉天空下》及《愛的讚歌》，每次演出都獲得高度評價。影視方面，他曾為動畫大師宮崎駿執導的《哈爾移動城堡》配音飾演「荒野女巫」，也擔任NHK晨早劇《花子與安妮》旁白，2005年至2009年間，更與國分太一、江原啟之共同主持《Aura之泉》，掀起日本靈性話題熱潮。